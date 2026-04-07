Tres cubanos con antecedentes penales graves arrestados por ICE en Florida

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó en Florida a tres ciudadanos cubanos con condenas penales previas por graves delitos, durante operativos realizados el fin de semana de Pascua y días anteriores, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los tres inmigrantes indocumentados procedentes de Cuba fueron localizados en ciudades del sur y centro de Florida: Miami, Palm Beach y Sarasota, todas con significativa presencia de comunidad cubana.

Su arresto se inscribe en la ofensiva federal que el DHS ha señalado como un esfuerzo para sacar de las calles a los delincuentes extranjeros más peligrosos y que representan una amenaza para la seguridad pública, como parte de la publicitada campaña "Lo peor de lo peor" (Worst of the Worst).

En un comunicado oficial divulgado este lunes, la agencia reportó la detención durante el fin de semana de Pascua de Reinier Fuentes Armentero, quien ha sido condenado anteriormente por cuatro cargos de posesión, control o visualización intencional de material de explotación sexual infantil en Palm Beach, siendo uno de los casos más graves entre los arrestados por ICE durante los últimos días.

También figura en la lista Yordan Carreras Céspedes, detenido igualmente el fin de semana, y que tiene una condena por robo sin armas de un vehículo desocupado en Sarasota.

Mientras, Israel Serrano Aguilera, con antecedentes penales por acoso agravado en Miami, fue detenido el pasado jueves en esa ciudad, según un comunicado publicado el 4 de abril.

Los más recientes arrestos de ICE incluyeron a inmigrantes ilegales de diversas nacionalidades, convictos por asesinato, agresión sexual a menores, pornografía infantil, narcotráfico, acoso, robo y otros delitos graves.

La subsecretaria interina de Seguridad Nacional, Lauren Bis, advirtió que la agencia federal "está comprometida con la protección de nuestra patria y no cejará en su empeño de expulsar a los delincuentes de las comunidades".

Los operativos forman parte de la intensificación de las acciones de ICE bajo la segunda administración del presidente Donald Trump, que prioriza la detención y deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

La funcionaria afirmó que cerca del 70% de los arrestos de ICE corresponden a inmigrantes sin estatus legal, acusados ​​o condenados por un delito en EE.UU., al tiempo que reiteró el propósito del mandatario de que el país "vuelva a ser seguro". Subrayó que "más de tres millones de inmigrantes indocumentados se encuentran fuera del país, y la cifra sigue aumentando".

La campaña "Lo peor de lo peor" de ICE se activó durante el segundo mandato de Trump, iniciado en enero de 2025, y está enfocada en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales graves. El DHS mantiene el sitio WOW.DHS.Gov para publicitar estos casos ante la ciudadanía.