Sobrevive a violento asalto armado y termina detenido por ICE: El caso de un cubano en EE.UU.

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Un cubano que sobrevivió a un asalto a mano armada en Estados Unidos y cuya declaración es fundamental para llevar al agresor ante la justicia, continuará detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un caso que expone tensiones entre el sistema migratorio y el penal.

Yunior Sosa Ordoñez, de 51 años, permanecerá bajo custodia migratoria tras la decisión de una jueza federal que rechazó su liberación, pese a que fiscales han insistido en que su testimonio es “irremplazable” para procesar al acusado, informó el medio The Courier Journal.

El caso tiene un trasfondo dramático. En mayo de 2024, Sosa Ordoñez, conductor de Lyft en Louisville, recogió a un pasajero que, según documentos judiciales, sacó un arma y disparó dos veces cerca de su cabeza antes de obligarlo a salir del vehículo y huir con el auto.

El cubano logró sobrevivir, denunció el crimen y colaboró con la investigación, lo que permitió identificar al presunto agresor, Amontre Easton. Sin embargo, lo que debía ser el inicio de un proceso judicial terminó convirtiéndose en un laberinto legal, señaló un reporte de WLKY.

Meses después, en octubre de 2025, Sosa Ordoñez fue detenido tras una parada de tráfico por una infracción menor y quedó bajo custodia de ICE, donde permanece desde entonces.

A pesar de que no tiene antecedentes penales más allá de violaciones de tránsito y ha solicitado protección migratoria, incluyendo asilo, las autoridades migratorias se han negado a liberarlo.

La decisión judicial más reciente determinó que su detención no viola el debido proceso, respaldando así su permanencia en un centro de detención en Kentucky.

Mientras tanto, fiscales del condado han advertido que sin su testimonio no pueden avanzar con el caso. “Su testimonio es fundamental, necesario e irremplazable”, han reiterado en comunicaciones oficiales.

La situación ha provocado retrasos en el proceso judicial e incluso abre la posibilidad de que el acusado no enfrente consecuencias si la víctima no puede testificar.

El propio abogado del cubano ha denunciado que su cliente está atrapado en un “vacío” legal, donde ninguna autoridad asume responsabilidad para decidir sobre su liberación, mientras su detención se prolonga indefinidamente.

El caso también refleja una paradoja que genera inquietud: el sistema judicial necesita a la víctima para hacer justicia, pero el sistema migratorio la mantiene detenida, sin garantizar siquiera que pueda comparecer en el juicio.

Sosa Ordoñez, que ha vivido en Louisville desde 2021, cuenta con autorización de trabajo, número de Seguro Social y una licencia de conducir, además de haber recibido certificación para una visa U como víctima de delito, un recurso creado precisamente para proteger a personas en su situación.

Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto.