ICE libera a esposa de un reservista del ejército estadounidense tras cuatro meses detenida

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Un juez federal ordenó este lunes la liberación de Stephanie Kenny Velásquez, ciudadana venezolana de 25 años y esposa de un reservista del Ejército de Estados Unidos, tras determinar que el gobierno violó su derecho al debido proceso al detenerla.

Stephanie había sido arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 5 de diciembre de 2025, apenas dos días después de contraer matrimonio, cuando acudió a una cita de registro rutinario en una oficina de inmigración en Houston, Texas, señaló un reporte de Noticias Telemundo.

Su esposo, Christopher Busby, de 28 años, es reservista del Ejército y piloto de helicópteros Black Hawk, una de las aeronaves militares más utilizadas por las fuerzas armadas estadounidenses.

La pareja se conoció en marzo de 2025 y contrajo matrimonio el 3 de diciembre de ese mismo año, apenas 48 horas antes de que Stephanie fuera arrestada al presentarse voluntariamente ante las autoridades migratorias.

Al momento de su detención, Stephanie tenía un caso de asilo pendiente, no tenía antecedentes penales y cumplía regularmente con sus chequeos anuales de inmigración como cónyuge de un miembro del servicio militar.

Incluso, estaba preparándose para un examen de bienes raíces que tenía programado para la semana siguiente a su arresto, lo que ilustra la normalidad de su vida antes de la detención.

Tras ser arrestada, fue trasladada primero al centro de detención en Conroe, Texas, y posteriormente a la Houston Contract Detention Facility, donde permaneció durante aproximadamente cuatro meses, mientras su esposo luchaba públicamente por su liberación.

Su abogado, Javier Rivera, presentó un recurso de habeas corpus con audiencia programada para el 30 de marzo de 2026, y gestionó además una entrevista ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) por una petición familiar presentada por Christopher Busby.

La orden judicial dictada este lunes establece un plazo de 48 horas para la puesta en libertad de Stephanie, quien podrá continuar su proceso migratorio sin estar detenida.

Rivera celebró el fallo como una validación de la corte federal y anunció que el equipo legal continuará con acciones adicionales para regularizar la situación migratoria de su clienta.

Christopher Busby, quien llevaba meses denunciando públicamente el caso sin comprender cómo una cita administrativa rutinaria había derivado en una detención prolongada, describió el momento de la liberación como "abrumador".

El caso se enmarca en un patrón más amplio de detenciones de familiares de militares y personas con procesos migratorios pendientes bajo las políticas de la Administración Trump, que ha intensificado las operaciones de ICE incluso contra quienes acuden voluntariamente a citas administrativas.

Organizaciones de veteranos, entre ellas la Legión Americana, han exigido protecciones especiales para las familias de miembros del servicio militar afectadas por estas detenciones, en medio de una serie de casos similares que han generado controversia pública en todo el país.