Captan a La Cintumbare en una pelea en plena calle con un hombre que la agarra por el pelo

Un video que circula en redes sociales muestra a la polémica influencer cubana La Cintumbare en medio de una discusión con un hombre, aparentemente en estado de embriaguez, en plena vía pública.

Las imágenes fueron grabadas por dos mujeres que en el propio video se les escucha decir que su objetivo es enviarlas al influencer Un Martí To Durako, conocido por compartir contenido viral y momentos polémicos protagonizados por figuras del entretenimiento cubano.

En el video, se puede ver a La Cintumbare visiblemente enojadaa, mientras intercambia con el hombre, quien intenta detenerla una y otra vez tomándola por los brazos y en algunos momentos hasta la agarra por el cabello.

"¡Suéltame, que me sueltes, dale pa’ allá!", le exige la influencer, mientras otro individuo intenta intervenir para separar al hombre de ella.

Aunque no se conocen los motivos que originaron la pelea, la escena ha generado una ola de reacciones en redes sociales que están pendientes de las polémicas de La Cintumbare desde que fue deportada a Cuba el pasado febrero.

En los comentarios al post de Un Martí algunos condenaron la violencia del hombre contra la influencer, mientras otros la critican por su estilo de vida en la isla y añaden que seguramente todo fue un montaje preparado por ella misma para crear más contenido en las redes.

“Las mujeres riéndose de cómo le dan golpe a otra. A ella no la soporto pero eso no significa que voy a quedarme callada delante de una agresión”; “Y dónde estaba la seguridad de ella o estaban en el cambio de turno”; “No dudes que eso lo haya inventado ella misma”; “Creo que es ella creando contenido para sus redes. Recuerden que ella no es santa de nadie ok”; “Hombre que le dé a una mujer no es hombre he dicho”; “Ninguna gracia me hace que un hombre le haga eso a una mujer. Ella no es de mi agrado pero esa payasada no sirvió”; “Eso es pan y circo, contenido para que le sigan llegando los dólares”; “Muy La Cintumbare y todo pero es un hombre maltratando a una mujer y eso no tiene justificación”; “Eso seguro es cuadrado por ella para dar de qué hablar todavía no la conocen”, opinaron algunos.

