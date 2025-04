Policía desaloja puente en Miami donde vivían cubanos sin hogar; reportan dos posibles muertes

Una intervención policial bajo el puente de la 17 del NW en Miami terminó con el desalojo de varias personas sin hogar, entre ellos varios cubanos, y con el presunto fallecimiento de dos de ellos, cuya nacionalidad aún no ha sido confirmada.

La denuncia fue difundida por la cuenta de TikTok “Conducta”, que documenta casos de indigencia en el sur de la Florida.

En uno de sus videos más recientes, compartieron imágenes del lugar y testimonios de personas que vivían bajo el puente.

“Nadie habla de esto… Bajo el puente de la 17 del NW, dos personas sin hogar pierden la vida por arma de fuego. Fuimos a repartir comida y ellos nos contaron lo que vivieron”, publicó el creador del contenido.

Una de las personas entrevistadas relató con evidente indignación: “Y vinieron hoy y recogieron todas las carpas, toda la gente, todos, todos los botaron. Cuando vine para atrás a cargar el teléfono, ya no había cama, ya no había ropa, ya no había nada. Todos los botaron, los botaron a todo el mundo”.

Otro hombre, en tono grave, señaló: “Ayer en la noche, a la una de la mañana. Dos muertos, dicen, yo escuché los disparos”.

El puente de la 17 del NW se había convertido en refugio para muchas personas sin hogar, entre ellas cubanos, que enfrentan grandes dificultades para obtener empleo o alojamiento en un entorno de creciente crisis social y migratoria.

Desde el 1 de octubre de 2024 entró en vigor en Florida la Ley HB 1365, que prohíbe a las ciudades y condados permitir que las personas sin hogar duerman en espacios públicos.

La normativa fue diseñada para poner fin a la ocupación de parques, aceras y otras zonas de uso común por parte de personas sin techo, e impuso medidas estrictas para regular esta situación en todo el estado.

Su impacto ha sido especialmente notorio en Miami, donde el número de desamparados venía creciendo de forma alarmante.

La ley HB 1365 contempla que los gobiernos locales podrán crear campamentos específicos para las personas sin hogar por un período máximo de un año.

Estos campamentos deben estar situados lejos de áreas residenciales y comerciales. Serán supervisados por el Departamento de Niños y Familias de Florida.

En los campamentos estará prohibido el consumo de alcohol y drogas ilegales, y su objetivo será ofrecer refugio temporal, así como acceso a servicios de salud mental y rehabilitación por abuso de sustancias.

El gobernador Ron DeSantis firmó la ley en marzo de 2024, en un evento en Miami Beach, como parte de su agenda de "ley y orden".

Durante la firma, DeSantis destacó que la legislación no solo tiene como objetivo mantener la seguridad en los espacios públicos, sino también abordar de manera humanitaria el problema de las personas sin hogar, facilitando su reintegración social.

La implementación de la ley también otorga a los departamentos de policía locales la facultad de intervenir en situaciones donde las personas sin hogar se nieguen a aceptar la ayuda ofrecida por las autoridades locales, pudiendo proceder a arrestos en caso de negativa.

