"Este solamente es el comienzo; se va a poner peor": Cubano alerta sobre alto costo de vida en Miami

Un joven cubano ha provocado una fuerte polémica en TikTok tras publicar un video en el que lanza duras críticas sobre el alto costo de vida en Miami. El autor del video, identificado en la red como @xmen_coco, grabó el mensaje desde una calle de la ciudad, y en él afirma que la situación económica se ha deteriorado drásticamente.

“Acabo de echar gasolina a 4 dólares el galón y no entiendo cómo todavía hay personas que están tan ciegas y no se están dando cuenta que el país se está yendo a la mierda, de que todo se está poniendo malísimo”, dice al inicio de la grabación. A lo largo del video, sostiene que los precios están fuera de control y que la calidad de vida ha disminuido considerablemente.

Lo más leído hoy:

“Un apartamento de dos cuartos y dos baños cuesta 3,000 dólares. Tienes que convocar a la familia entera, a los primos, a los sobrinos, todo el mundo para que vengan a vivir contigo porque es demasiado complicado para una sola persona”, señala. En su intervención, insiste en que la situación solo empeorará: “Este solamente es el comienzo, esto se va a poner peor”.

También critica los precios de los alimentos: “La comida está súper quemada y en un mercado tú te echas 400 o 500 dólares”. Aunque reconoce que “mejor que Cuba siempre va a estar”, asegura que quienes vivieron en Miami entre 2017 y 2018 saben que “esto está de pinga ahora mismo, la cosa está súper que fula”.

El joven sostiene que ni siquiera los salarios más altos cubren los gastos básicos: “Ganas a 20 pesos la hora y es por gusto, no te alcanza. Ganas a 30 pesos la hora y es por gusto, no te alcanza”. Luego añade: “La gasolina por las nubes, la comida por las nubes, un bulto gente viviendo abajo del puente, no hay nada, no hay dinero, asfixiadísimo”.

Más adelante en el video advierte: “Personas que tienen trabajo están viviendo abajo de los puentes”, y termina su mensaje con una exhortación: “Esto se va a poner peor. Así que pónganse para las cosas. Váyanse de aquí de Miami, que esto está en candela”.

El video provocó una oleada de reacciones en TikTok, en su mayoría críticas. Comentarios como “Regresa para Cuba”, “Cállate, payaso” o “¿Y por qué no te vas para Cuba?” se repitieron con frecuencia. Varios usuarios lo acusaron de ser “llorón” y de haber apoyado a Donald Trump, relacionando su actual malestar con un cambio de opinión política. “Pero tú no eras fanático de Trump, jaja”; “Disfruta lo votado, bola de p...”, o “Eso es fácil, en Cuba vas a estar bien, con un pasaje no vas a sufrir más”, fueron solo algunas de las frases que reflejan el tono dominante entre los comentarios.

Algunos le cuestionaron su credibilidad recordando que recientemente había dicho que estaba en Canadá. “¿Tú no estabas en Canadá?” o “¿Sacaste visa para irte a Canadá o no?” fueron preguntas frecuentes entre los usuarios. Otros ironizaron sobre su acento o su forma de hablar: “Que alguien me traduzca lo que dijo este cubanito, no le entendí ni madres”.

También hubo quienes respaldaron su testimonio. “Estas clarito y además eres honesto”, escribió un usuario. Otro comentó: “Muy cierto, esto está feo no solo en Miami”, mientras que alguien más valoró su franqueza con un escueto: “Verdades”. Un usuario incluso defendió su derecho a expresarse: “Tenemos la suerte de vivir en un país donde se puede decir lo que se piensa. No se tiene que ir nadie por decir lo que siente. Eso lo hacían en Cuba”.

El testimonio del joven se suma a una serie de publicaciones virales recientes donde otros cubanos han compartido sus dificultades para sostenerse en Miami. A inicios de año, el usuario @orlycastillo1401 aseguró que vivir en esa ciudad era “insostenible”, pagando 1,600 dólares por un cuarto pequeño y teniendo solo un día libre a la semana. "En Miami no hay quien viva", dijo entonces.

En otro caso, una joven que reside en Miami Lakes explicó que, pese a compartir vivienda, sus gastos de renta, electricidad, internet y otros servicios superan los 1,800 dólares mensuales. “Con $1,400 en Miami no se vive”, afirmó.

Las cifras oficiales confirman lo que expresan estos testimonios. Según un informe de Redfin, el alquiler promedio en Miami fue de 2,373 dólares en diciembre de 2024. Para poder costear esa renta se requeriría un ingreso anual cercano a los 95,000 dólares, mientras que el promedio real de ingresos en la ciudad fue de apenas 57,157. Miami se mantiene como una de las ciudades más caras del país.

En marzo, la usuaria @dianelarodrgz denunció que “el efficiency más barato te vale 1,500 y es un cucurucho”. Su video también se volvió viral. Otro cubano se quejó de un alquiler de 1,200 dólares por un espacio reducido sin cocina, afirmando que “¿qué tú crees que hay en el clóset? Un refrigerador y arriba un microway”. Ese caso también generó indignación.

Estas declaraciones, como la de @xmen_coco, no solo retratan una realidad económica cada vez más difícil, sino que también reabren el debate sobre las expectativas de quienes emigran y las tensiones entre calidad de vida, estabilidad financiera y el deseo de permanecer cerca de la comunidad cubana en el sur de Florida.

Preguntas frecuentes sobre el alto costo de vida en Miami