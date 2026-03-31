"Es una negociación de Trump con Putin, al pueblo cubano no le llegará nada": Zoé Valdés sobre el petrolero ruso a Cuba

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La escritora cubana exiliada Zoé Valdés Valdés interpreta la autorización de Donald Trump para que el petrolero ruso Anatoly Kolodkin atracara en Cuba no como un gesto humanitario, sino como una pieza de la negociación geopolítica entre Washington y Moscú en el marco de las conversaciones de paz sobre Ucrania.

El barco, perteneciente a la naviera estatal rusa Sovcomflot -sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido desde 2024-, atracó en el puerto de Matanzas con entre 700,000 y 730,000 barriles de crudo, siendo el primer cargamento de petróleo en llegar a la Isla en más de tres meses.

Trump señaló que no tenía objeciones si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba, una postura que Valdés enmarca dentro de una lógica de concesiones mutuas de Estados Unidos con Rusia.

"Creo que esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, porque a Trump no se le quita de la cabeza, ni a Marco Rubio, la guerra de Ucrania (...) y ellos están en negociaciones todavía con Putin", señaló, insistiendo en que el permiso para el atraque del petrolero debe leerse como una ficha más en el tablero de las negociaciones de paz entre las grandes potencias.

En ese contexto, subrayó que Putin es el instructor de Alejandro Castro Espín, reforzando su tesis de que la influencia rusa sobre La Habana va mucho más allá del suministro energético.

La escritora recordó que inicialmente Rusia había enviado dos barcos, y que Trump solo dejó pasar uno.

"Esto no le va a llegar al pueblo cubano (...) y como siempre, ellos van a hacer lo que hacen, van a meter el petróleo, van a cogerse el petróleo para ellos, ellos al pueblo cubano no le van a dar absolutamente nada", subrayó.

Valdés también apuntó a la opacidad de las negociaciones entre Washington y el régimen cubano como un elemento que dificulta entender el alcance real de estos movimientos diplomáticos.

"Marco Rubio ha dicho que no son directamente con Alejandro Castro Espín, tampoco se sabe si es con el Cangrejo. No hay transparencia en eso. (...) También es verdad que puede ser que las estrategias no sean transparentes, porque no lo fueron con Venezuela y ya el tirano está donde está", subrayó.