Cubana en EE.UU. lamenta violencia en Cuba: "Parte el alma, y más cuando son personas que tú conoces"

Una cubana en Estados Unidos compartió en TikTok su consternación por el creciente clima de violencia que se vive en la isla. En un video publicado en su cuenta, la usuaria @saylin4020 relató, visiblemente afectada, que un amigo de su padre murió tras ser apuñalado durante un intento de robo en su casa.

“Señores, es triste ver el nivel de violencia que hay en Cuba, se los digo sinceramente”, expresó al inicio del video. Según contó, durante la noche anterior varios hombres habían entrado a robar en la vivienda de la víctima, quien al escucharlos, decidió enfrentarlos. “Les cayó atrás, logró encarar a los ladrones, los ladrones lo apuñalaron, lo dejaron tirado”, relató. Añadió que fue encontrado en la mañana siguiente y llevado al hospital, pero falleció antes de recibir atención médica. “Imagínate, toda la noche ahí tirado apuñalado”, dijo, conmocionada.

La cubana lamentó que los asaltantes se llevaron solo “un caballo y una yunta de buey”, lo que, en sus palabras, evidencia el desprecio por la vida humana. “Eso es lo que vale la vida de una persona en Cuba y de veras que es triste y parte el alma”, afirmó. También destacó que la víctima era una persona trabajadora, que no le hacía daño a nadie: “Son personas que tú conoces, que tú sabes que se dedican a trabajar… y que venga alguien por la noche a quitar, mientras tú estás durmiendo, descansando, a robarte, y que tú quieras defender lo tuyo y al final termines muerto”.

El testimonio generó una fuerte reacción en TikTok. Algunos usuarios se sumaron al dolor de Saylin con expresiones de incredulidad y tristeza. “Dios mío, por Dios Padre nuestro, ¿qué está pasando en nuestro país?”, comentó una seguidora. Otros compartieron experiencias similares. Una usuaria relató que su padre, dueño de una finca, también fue víctima de un ataque: “Le pasó algo parecido, afortunadamente las puñaladas no fueron profundas y llegó a tiempo al hospital. Los ladrones bien, nunca lo agarraron”. Otro usuario recordó que a su tío lo mataron en Bayamo para robarle un teléfono viejo: “Le dieron tres puñaladas a las 5 a.m. iba para el trabajo… en Cuba la vida no vale nada”.

También hubo comentarios que expresaron indignación ante la respuesta institucional: “Y así es, y para la policía los agarran y los sueltan a los meses”, dijo una usuaria. Saylin respondió: “Así mismo”.

Este testimonio se suma a una serie de sucesos violentos ocurridos recientemente en la isla, que han sido reportados por medios independientes y denunciados por ciudadanos en redes sociales. En Santiago de Cuba, un hombre atacó a su pareja con un machete y luego se suicidó, todo en presencia de los hijos menores de edad. En Matanzas, un músico callejero con discapacidad mental fue apuñalado durante un intento de robo. También en Santiago, un anciano fue asesinado presuntamente para robarle su chequera y un televisor, y un joven ladrón fue detenido por vecinos tras un robo similar.

En Artemisa, un médico fue brutalmente asesinado de 22 puñaladas durante un apagón, y en La Habana un motorista murió apuñalado por un pasajero que lo había contratado para un viaje. Camagüey tampoco escapa a esta situación: vecinos del Reparto La Mosca denuncian la presencia de encapuchados que asaltan a transeúntes y roban viviendas durante la madrugada.

Aunque los relatos varían, el trasfondo común es el mismo: miedo, impotencia y una percepción generalizada de impunidad. Saylin4020, al igual que otros cubanos dentro y fuera de la isla, expresa un dolor compartido y una preocupación que trasciende lo personal. “De veras que es triste”, repitió más de una vez en su video. Y con esa frase sencilla, puso voz a una realidad que muchos viven en silencio.

