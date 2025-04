Imponen tres años de prisión a cubano por robo de caballos en Guantánamo

El robo ocurrió el 2 de enero en una finca en San Antonio del Sur (imagen de referencia) Foto © Xiomara Alsina/Periódico Escambray

El Tribunal Municipal Popular de San Antonio del Sur, en Guantánamo, dictó una sentencia de tres años de privación de libertad contra un hombre acusado del hurto de dos caballos en una finca del barrio Playa Sabanalamar.

Según el fallo judicial, el robo ocurrió el 2 de enero, cuando el hombre de 34 años, cuya identidad no ha sido revelada, cortó una cerca de alambre y se llevó los animales, pero fue interceptado por el dueño, vecinos y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) cuando intentaba huir, informó el periódico Venceremos.

En su escape, dejó caer una mochila con un cuchillo, una soga, dinero y su carné de identidad, lo que facilitó su posterior captura, precisó el reporte.

A la vista oral y pública como parte de la causa número 4 de 2025, de la cual no se especificó la fecha, asistieron sancionados en régimen de libertad vigilada, representantes de organizaciones de masas y familiares del acusado, en lo que las autoridades describieron como un "juicio ejemplarizante" para la comunidad, a fin de "frenar el incremento de estos hechos en el territorio".

El tribunal alegó que el acusado, sin antecedentes penales, tenía un "comportamiento ciudadano desajustado", era sospechoso de otros delitos contra el patrimonio y mantenía vínculos con personas de "conducta inadecuada". Se le señaló, además, no tener un empleo estable y solo trabajar ocasionalmente en la finca de su padre.

Además, como sanciones accesorias, se le impusieron las de privación de derechos públicos y prohibición de salida del territorio nacional, ambas hasta el cumplimiento de la pena dispuesta; así como el decomiso de los bienes ocupados, que sirvieron para la ejecución del hecho.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta octubre de 2024 habían sido sancionados más de 1,615 ciudadanos cubanos por conductas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes.

En este sentido, ha crecido la preocupación de campesinos en distintos territorios en medio de la impunidad de muchos de estos delitos y en un contexto de escasez de alimentos que conduce al hurto y sacrificio ilegal de las reses para vender la carne en el mercado informal.

Críticas ciudadanas

En los comentarios del portal oficialista Cubadebate, el cual se hizo eco de la noticia, varios foristas consideraron "insuficiente" la efectividad del castigo.

Una usuaria identificada como Susana dijo: “Tres años nada más? Un hombre que entró, robó y se dio a la fuga. De verdad que tres años... Por eso estamos como estamos, seguirán los robos y los asaltos”.

Otros fueron más allá: "Para mí, no menos de 15 años, porque si no, sigue robando o algo peor. Son personas que desgracian familias", dijo un internauta. La preocupación por la reincidencia fue un tema recurrente, con comentarios como el de Del5: "Sale en dos años por buena conducta, no trabaja y sigue robando hasta que mate a alguien".

Algunas reacciones apuntaron a lo que consideran selectividad en la justicia cubana. Una persona cuestionó: "Para el hurto de caballos hacen juicios, ¿y cuándo lo harán con los que roban motos, asaltan o asesinan?", exigiendo incluso pena de muerte para casos graves.

Aunque las autoridades insisten en el carácter "educativo" de estos procesos penales, así como los posteriores actos políticos para devolver bienes robados a sus propietarios, la ciudadanía clama por penas más severas que "asusten a los delincuentes de verdad".

A inicios de abril trascendió que el Tribunal Provincial de Guantánamo dictó una sentencia de 20 años de privación de libertad contra un hombre acusado de cometer dos violentos asaltos a motoristas en la ciudad, en un lapso de apenas dos días.

Redes sociales y medios independientes reportan a diario robos, asaltos y hechos violentos, acrecentados en un contexto de crisis económica y escasez generalizada, donde muchos ven en el delito una vía de subsistencia.

El régimen cubano ha reconocido un preocupante aumento en la violencia delictiva en la isla, incluyendo el uso de armas de fuego. Al respecto, ha prometido aplicar juicios ejemplarizantes contra quienes cometan delitos considerados graves, especialmente aquellos ocurridos dentro de instituciones estatales.

El gobernante Miguel Díaz-Canel aseguró recientemente que los casos de violencia, vandalismo y daño económico deberán enfrentarse “con total severidad” y pidió que las respuestas judiciales sean “contundentes”.

Lo cierto es que la inseguridad se ha apropiado de la realidad cubana, visible en distintas manifestaciones y sin un límite claro a corto plazo.

