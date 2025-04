"Mi vida estuvo llena de momentos entre tijeras y telas": Homenaje de esta cubana a su madre costurera emociona en redes

La cubana Daiana Díaz compartió en TikTok un video que rápidamente se convirtió en un homenaje colectivo a miles de mujeres que han hecho de la costura su oficio, su sustento y su legado familiar. Desde Estados Unidos, la creadora mostró el regalo que guarda para cuando pueda regresar a Cuba: una pequeña caja de música con forma de máquina de coser, dedicada a su madre.

“Orgullosamente soy hija de una costurera, una modista de toda la vida”, dice Daiana (@daianadiaz2107) en el video, donde recuerda su infancia marcada por las manos de su madre entre hilos, retazos y patrones. “Fue costurera del palacio de los matrimonios del municipio donde yo vivía, hizo más de 11 trajes profesionales, y pienso llevarle este regalo a mi mamá cuando pueda ir a Cuba”.

La emoción que transmite no es solo por el objeto, sino por lo que representa. “Mi vida estuvo llena de momentos entre tijeras y telas, porque mi mamá, como ya lo había dicho en el video anterior, es costurera. Yo tuve las batas más bellas que podía tener una niña en mi municipio, crecí viendo con amor y dedicación cómo ella transformaba cada pedazo de tela en vida”.

Una historia que nace de una pérdida

En su relato, Daiana revela que la historia de su madre como costurera comenzó tras una tragedia. “Cuando mi mamá tenía 8 años, mi abuela materna falleció y lo que le dejó a mi mamá fue una máquina de coser. Esto se convirtió en un legado para mi familia y fue lo que sustentó a mi mamá, incluso cuando mi mamá se divorció, de esto era de lo que vivía”.

Daiana recuerda los días en que esa máquina no solo sirvió para coser ropa, sino para alimentar y sostener. “Yo recuerdo que había un cuarto que no se utilizaba, en un apartamento porque yo vivía en un edificio y había un cuarto que era lleno en unos nylon grandes lleno de retazos de telas que de ahí mi mamá transformaba eso en maravilla, lo mismo que una agarradera, que un pañito”.

Durante el Período Especial, cuando la necesidad apretaba más fuerte, la costura volvió a salvarlas. “Yo era bien chiquita pero entonces mis padres se habían divorciado, mi mamá estaba en crisis, yo necesitaba un par de zapatos para la escuela y la solución fue hacer agarraderas. Ella me enseñó a mí también a coser, lo que a mí no me gustaba mucho, no tenía como que la paciencia para coser, y mi mamá es bien detallista para esto”.

Juntas confeccionaban agarraderas y pañitos para vender. “Yo tocaba puerta por puerta y vendíamos las agarraderas. Me recuerdo que eran a tres pesos cubanos y vendíamos los pañitos, y así yo me pude comprar en ese entonces los zapatos que necesitaba para la escuela, gracias a la costura de mi mamá”.

Un regalo con historia y un símbolo compartido

La pequeña caja de música que Daiana planea entregarle a su madre no es solo un adorno. “Creo que esto es lo más lindo que yo he podido encontrar je je que yo he podido encontrar por acá y llevárselo. Puede ser que al igual que yo tienes a alguien especial que quieras regalarle este detalle, una cajita de música como puedes ver que si le abres la gaveta ella va a sonar, trae su tijerita, todos sus detalles, miren esto qué cosa más preciosa, su tela, todo, es un sueño esto de acá”.

El video termina con una imagen de su madre real, aún sentada frente a su máquina, cosiendo como lo ha hecho toda su vida. La publicación generó una respuesta masiva y conmovedora. Entre los cientos de mensajes, muchas personas reconocieron en la historia de Daiana la suya propia.

Una usuaria escribió: “Mi abuela también era costurera. Hoy en día tiene 86 años y casi no puede ver, pero todavía logra coser algo”. Otra dijo: “Mi abuela me crió y alimentó gracias a una máquina de coser”. “Yo también tuve las batas más hermosas”, escribió una tercera. “Mi madre las hacía a mano porque no tenía máquina”.

Homenaje a las costureras cubanas

Conmovida por la avalancha de mensajes, Daiana grabó un segundo video para agradecer a quienes compartieron sus recuerdos. “Espero que te quedes hasta el final y puedan escuchar esto que voy a contar ahora que es algo un poquito personal pero que es un mensaje que quiero”.

Allí, rinde homenaje a su madre, pero también a todas las costureras cubanas. “En Cuba las costureras son las personas, por las carencias que tenemos en nuestro país de toda la vida, es un legado que tenemos, es una tradición, que gracias a ellas se mantiene viva, y también a la escasez, es por eso que también existe”.

Reconoció el papel de esas mujeres en la vida cotidiana: “Son las personas encargadas, que hacen las canastillas cuando estamos embarazadas, son las personas que arreglan cada año escolar los uniformes, la ropa de toda la familia, la ropa del vecino, del otro, del conocido, del que recomienda”.

Y cerró con una dedicatoria que resume todo: “Comparte para que este video sea también, pueda ser un gran homenaje a todas esas costureras cubanas, que hasta el sol de hoy siguen cosiendo”.

