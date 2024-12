¡Se calentó! Destino lanza fuerte respuesta a Otaola tras acusarle de estar financiado por el gobierno cubano: "Eres un fresco"

Un nuevo enfrentamiento en la esfera mediática cubana ha encendido las redes sociales. Esta vez, los protagonistas son el influencer Destino y el presentador Alexander Otaola, quien recientemente acusó a Destino de estar financiado por el gobierno cubano. En un video compartido en TikTok, Destino no se quedó callado y lanzó una contundente respuesta.

Durante una de sus transmisiones, Otaola afirmó que Destino, quien anteriormente residía en Francia, abandonó su vida en Europa para establecerse en Miami con el propósito de hablar sobre temas relacionados con Cuba.

Según Otaola, esto es una muestra clara de que está “contratado” y trabaja para intereses del régimen cubano. “Destino vivía en Francia y dejó todo eso para venir aquí a hablar de los cubanos. Eso fue contratado, por favor, señores, está claro para quién trabaja y cuál es el objetivo”, aseguró el presentador.

Destino reaccionó rápidamente con un video en TikTok donde no solo negó las acusaciones, sino que también señaló directamente a Otaola, calificándolo de manipulador. “Escúchame, Otaola, estoy puesto para ti. Vengo a aclararte unos cuantos puntos porque usted es un fresco”, comenzó diciendo.

El influencer argumentó que Otaola, conocido por sus polémicas, intenta vincular a quienes critican al régimen cubano con la dictadura, una estrategia que, según él, busca desacreditarlos.

“Tú sabes que el tema Cuba y vincular a muchos artistas cubanos, a los que les has acabado la carrera, con el régimen, es algo que no has podido hacer con nosotros. Y la única forma de manipular es intentar vincularnos a la dictadura”.

Además, Destino dejó claro que su éxito en redes sociales es independiente y que no necesita ningún tipo de apoyo externo. “Y tú no ganas más dinero que yo en redes sociales”, remató, añadiendo un toque de ironía a su respuesta.

El enfrentamiento ha dividido opiniones en redes sociales, donde seguidores de ambos protagonistas han tomado partido. Mientras algunos apoyan a Destino por defenderse, otros respaldan a Otaola y sus declaraciones, señalando que su labor como crítico del régimen cubano es inquebrantable.

Este cruce de declaraciones entre dos figuras influyentes de la diáspora cubana pone de manifiesto la intensidad de los debates que giran en torno a la política y el activismo en el contexto cubano. Sin embargo, la polémica también evidencia cómo las rivalidades personales pueden escalar en el mundo digital, generando gran interés y polémica entre sus seguidores.

