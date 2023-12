Balsero cubano logra comprarse un Lamborghini: "Cumplí mi sueño"

Jorge Rodríguez, un balsero cubano asentado en Tampa y que administra una popular cuenta en TikTok dijo que logró cumplir su sueño de comprarse un Lamborghini.

"Cumplí mi sueño, estoy extremadamente feliz, extremadamente orgulloso", expresó en un emotivo mensaje a través de la plataforma china de microvideos, donde mostró el hermoso vehículo de 2012, que adquirió casi nuevo, con apenas 29 mil millas.

Según una búsqueda en internet este auto en esas condiciones tiene un valor por encima de los 100 mil dólares.

En respuesta a un usuario de la red social que le dijo: "Se compró el más barato de los Lambos, el Gallardo, eso vale lo mismo que un Toyota", Rodríguez reflexionó que "no importa del año que sea, no importa lo que me haya costado el carro, el lío es que yo soy feliz, que estoy comprando el carro de mis sueños".

Dijo que se trata de un carro que él aún "no se lo cree", pues es un balsero que llegó a EE.UU. hace 30 años y se siente orgulloso de decir que hoy ese carro le pertenece.

"Aunque sea de 2012, aunque sea un Gallardo, es mío mi gente y estoy sumamente orgulloso", dijo emocionado.

Criticó que un segmento de la comunidad latina solo se preocupa por el precio de las cosas. "Lamentablemente este tipo de personas aunque lo tengan todo en la vida nunca van a hacer felices. Yo estoy extremadamente feliz con mi logro", expresó.

Rodríguez tiene más de medio millón de seguidores en su canal de TikTok, donde además de contar sus experiencias viviendo en Florida, entrena y ayuda con consejos y orientaciones precisas a personas que quieren verse mejor y perder peso.

El Lamborghini Gallardo es un automóvil deportivo de lujo construido por del fabricante de autos italiano Lamborghini entre 2003 y 2013.

Reconocido por su estética, es el modelo más vendido de la firma italiana, con 14.022 unidades y muchos consideran que la salvó de la quiebra.

Muchos amantes de los Lamborghinis aseguran que es su modelo favorito por su belleza.

Su costo nuevo es de 400 mil dólares. Actualmente en Florida pueden encontrarse algunos de uso en hasta 150 mil dólares.