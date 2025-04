Detienen en Miami a presunto estafador justo antes de tomar un vuelo a Cuba

Vídeos relacionados:

Lo que parecía un caso más de compraventa de autos de lujo en el sur de Florida terminó convirtiéndose en una operación federal con un arresto dramático en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Vitalii Stefurac, un empresario de 48 años y residente de Hallandale Beach, fue detenido por agentes federales minutos antes de abordar un vuelo con destino a Cuba, que lo llevaría posteriormente a Rusia, en lo que autoridades describen como un claro intento de fuga.

Stefurac, también conocido como Viktor, era propietario de Dream Auto Collection, una concesionaria de vehículos de lujo ubicada en Pembroke Road, Hollywood.

El empresario está acusado de haber cometido fraude electrónico por presuntamente apropiarse de casi $300,000 dólares que le envió un comprador desde Hawái, para adquirir un Mercedes-Benz G63 2023 con un paquete BRABUS que nunca fue entregado.

La víctima, Alan Sue, residente de Makawao, Hawái, transfirió el dinero en dos pagos durante abril del año pasado.

Las autoridades creen que Stefurac tenía la intención de abandonar definitivamente el país, utilizando una ruta indirecta a Rusia a través de Cuba.

El caso, que salió a la luz tras una investigación periodística del canal Local 10 News en julio de 2024, atrajo la atención del FBI y de fiscales federales, quienes abrieron un expediente por conspiración para cometer fraude electrónico, un delito federal que conlleva penas de entre tres y cuatro años de prisión.

Tras su detención, compareció ante un juez federal en Fort Lauderdale. Fue liberado bajo fianza, pero la polémica no terminó ahí.

Al salir del tribunal el viernes pasado, fue abordado por el periodista Jeff Weinsier, quien lo confrontó con preguntas sobre la estafa mientras él se subía al Range Rover de su novia, un vehículo con una placa de la Asociación Benéfica de la Policía, lo que generó aún más cuestionamientos sobre sus conexiones y apariencia de legitimidad.

De ser declarado culpable, no solo enfrentará una condena de prisión, sino que también se verá obligado a pagar la totalidad del dinero perdido por la víctima, según la Ley de Restitución Obligatoria a las Víctimas. Esta normativa federal garantiza que las víctimas de delitos como el fraude electrónico sean resarcidas como parte del proceso judicial.

La investigación sigue abierta, y no se descarta que existan otras posibles víctimas de Stefurac y su negocio ahora desaparecido.

Las autoridades instan a cualquier persona que haya realizado transacciones con Dream Auto Collection y tenga sospechas de fraude a que se comunique con las agencias correspondientes.

Dream Auto Collection, ahora cerrada, ha sido señalada como posible centro de operaciones turbias en la venta de autos exóticos y deportivos de lujo.

Con la detención de su expropietario, se abre un nuevo capítulo judicial que podría traer justicia para quienes fueron engañados.

