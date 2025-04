Abogado Willy Allen: "Los cubanos más seguros y con menos problemas en EE.UU. son los I-220A"

El abogado de Florida Willy Allen, experto en Inmigración, ha explicado que a día de hoy (abril, 14 de 2025) "los cubanos más seguros y con menos problemas en Estados Unidos son los que tienen I-220A".

Las declaraciones de Allen llegan después de que la jueza de Boston Indira Talwani haya paralizado la revocación del parole. "La jueza da una victoria temporal y cualquier victoria que suspende la eliminación del parole, es una victoria. La revocación del parole y del permiso de trabajo en estos momentos quedan congelados hasta que se vaya a una Corte Superior y esa Corte determine si ella tiene o no la razón", señaló el abogado en el programa semanal que tiene los lunes en CiberCuba.

En opinión de Allen, quienes entraron en Estados Unidos con el parole, "tienen ya una cierta protección". Pero se trata, insistió, de una victoria temporal, como la del TPS, mientras el Gobierno apela a Cortes Superiores.

"Hoy las personas con parole humanitario, cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos pueden respirar un poquito más profundo porque en este momento están protegidos. Pueden seguir trabajando. Pueden seguir con su vida", añadió.

El abogado confiesa que en sus expectativas entra que la revocación del parole se extienda hasta el año que viene. "Será hasta que una Corte Superior la escuche. "Para mí es un respiro temporal. Espero que sea hasta 2026. No sé que tan rápido una Corte Federal va a escucharlo y no sé cuál va a ser la acción del Gobierno. Pueden respirar profundo y no tener tanto miedo".

No obstante, Willy Allen ha explicado que hay que tener claro que "el parole humanitario no va a regresar. Las personas que estaban esperando en Cuba, en Venezuela, en Haití o Nicaragüa no van a entrar. No va a haber más citas. No va a haber más I-134 enviados. Nadie más va a entrar con ese parole humanitario", dijo.

Mejor, aplicar a la Ley de Ajuste Cubano

Como ha dicho en muchas ocasiones, Willy Allen recomienda aplicar a la Ley de Ajuste Cubano en lugar de optar al asilo, si no se tiene un asilo fuerte.

"Aplicar para asilo, si no puedes articular un miedo creíble; si no tienes un asilo particular fuerte, no es lo que yo haría. Yo esperaría, en el caso de los cubanos con parole, el año y un día. Hacer asilo, simplemente por hacerlo, es un error. Tienes que tener algún tipo de base para aplicarlo".

El experto en Inmigración también ha explicado en otras ocasiones que ante la disyuntiva de casarse para acceder a la residencia o esperar para aplicar a la Ley de Ajuste Cubano al año y un día, hay que tener en cuenta que la primera opción conlleva un permiso para residir dos años en EE.UU. y el Ajuste son diez años