Madre de cubana con I-220A, detenida por ICE y trasladada a San Diego, pide ayuda para abogado

Belkis Castillo Méndez, madre de la Beatriz Monteagudo, una cubana con I-220A, detenida por ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en Miramar (Broward) el pasado 10 de marzo y trasladada cinco días después al Otay Center, de San Diego, California, pide ayuda a todos los cubanos, especialmente a los de la provincia de Sancti Spíritus que viven en Estados Unidos, para que la ayuden a recaudar fondos para poder pagar un abogado a su hija. "Ayúdenme a ayudarla", dice desconsolada a CiberCuba.

La madre de Beatriz Monteagudo explica en videos enviados a esta plataforma, que su hija acudió a las oficinas del ICE, en Miramar, porque fue citada para presentarse y allí quedó detenida. "Ella es una joven que cruzó la frontera hace más o menos un año. Llegó a Estados Unidos y le dieron una I-220A; ya había presentado su asilo político; la citaron a Corte en febrero y aunque no le habían dado fecha después de eso ella ya estaba tramitando su permiso de trabajo. Nosotros no hemos podido comunicarnos allí, donde está detenida".

Un amigo de la joven que este año cumple 26 años (28 de agosto de 1999) ha abierto una petición en GoFundme.com bajo el título, "Ayuda para un abogado" en la que agradece de antemano cualquier colaboración que les permita contratar asistencia legal para Beatriz Monteagudo, que en estos momentos comparte celda con presas comunes en California. Por ahora solo ha podido recaudar 610 dólares, una cantidad insuficiente para pagar una fianza que, según expertos en Inmigración, dependiendo del juez, suele oscilar entre los 3.000 y los 12.000 dólares.

Beatriz Monteagudo, graduada de una especialidad técnica en Ciencias Médicas en Cuba, fue trasladada a San Diego hace tres días, desde Broward, haciendo escala en Arizona. Aún no le han informado absolutamente nada de su futuro inmediato. Su situación económica es delicada porque no tenía permiso de trabajo y estaba a la espera de conseguirlo. De hecho, confiaba en que le iba a llegar la notificación sobre si se lo concedían o no, pero ICE en Miramar le quitó el teléfono por lo que desconoce si ya tiene ese permiso.

Su madre teme que Beatriz Monteagudo sea deportada a Cuba, después de todo lo que pasó para poder llegar a la frontera de Estados Unidos con México en busca de libertad. "Si no hay libertad allá, dónde la hay", se pregunta desde Cuba, visiblemente triste por la suerte que puede correr su hija. Ella abiertamente declara que la joven no quiere estar allí porque está en desacuerdo con el sistema político del Partido Comunista.

Tras las noticias de los arrestos de cubanas con I-220A, la congresista María Elvira Salazar intercedió por ellas y pidió a altos funcionarios de ICE que paren las detenciones de estas personas ya que ella se plantea llevar al Congreso una propuesta de ley que permita que reciban un parole y de esta manera se puedan acoger a la Ley de Ajuste Cubano.

El abogado experto en Inmigracion Willy Allen considera que los tres congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, tienen fuerza suficiente para obligar al Departamento de Seguridad Nacional a resolver el problema de los cubanos con I-220A ya que él considera que al haber sido identificados y admitidos en Estados Unidos, sí aplican para la Ley de Ajuste Cubano. En su opinión, es una decisión administrativa que depende en exclusiva de la voluntad política.