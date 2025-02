Descubren fábrica clandestina de café en La Habana

Vídeos relacionados:

Las autoridades cubanas desmantelaron una fábrica clandestina de café en el habanero municipio de Marianao, que era empacado en envases de café Serrano.

El hallazgo tuvo lugar en la Finca Santa Catalina, localizada en el barrio Pogolotti, según precisó en Facebook el perfil oficialista "Javier Gutiérrez".

La citada fuente precisó que la operación estuvo a cargo del jefe de Sector y del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) del Ministerio del Interior (MININT).

Según el reporte, la fábrica operaba sin parar, vendiendo café adulterado en envases de marcas oficiales.

La nota no ofreció detalles sobre la cantidad de café incautado ni tampoco la cantidad de arrestados en el operativo.

Se ha vuelto habitual que el régimen cubano ofrece apenas pinceladas de operativos policiales -siempre a través de perfiles oficialistas en redes sociales- en los que faltan detalles de interés para la población.

El anuncio generó un debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes apoyan la medida y los que ven en este hecho una muestra más de la crisis de abastecimiento en el país.

Algunos internautas se mostraron indignados ante la posibilidad de que funcionarios o trabajadores estatales estén involucrados en la venta de los envases utilizados por la fábrica clandestina.

"Esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Fíjense bien, esos envases de café deben haber salido de las fábricas. Estos delincuentes le compran los envases a funcionarios de las empacadoras para adulterar el producto y venderlo", denunció un usuario.

Otros señalaron la falta de control en el sector agrícola como un problema de fondo.

"Ese es el poco control que tiene el Estado sobre las producciones de los campesinos y cooperativas. Muchas veces los productos se pudren porque no hay transporte o porque simplemente no les da la gana recogerlos", comentó una usuaria, poniendo como ejemplo la cantidad de mangos que se desperdician cada año mientras los niños carecen de compotas.

Escasez y desesperación: “Ahora ni clandestino ni legal”

Varios cubanos expresaron su preocupación por la falta de café en la isla y cómo esta red ilegal suplía, de cierta manera, un vacío en la distribución estatal.

"Se quedó el barrio sin café"; "¡Qué bueno! Ahora seguro ese lo reparten en las bodegas y podremos tomar un café digno… Ah, no, perdón… ese es en MLC o USD"; "Para lo que tienen que ponerse es para los ladrones de animales y no para esas personas que lo único que hacen es darnos lo que el Estado no nos da", opinaron tres comentaristas.

También hubo quienes recordaron que el acceso a productos básicos como el café, el azúcar y los cigarros se ha vuelto cada vez más difícil en Cuba.

Una reflexión contundente cerró el debate: "Ahora ni clandestino ni legal".

Hasta el cierre de esta nota, no hay otros detalles sobre el hallazgo de la fábrica clandestina de café.

El caso suma a la Cruzada contra la corrupción y las drogas que lleva adelante el régimen en las últimas semanas, acciones que siempre enaltece a través de perfiles oficialistas de Facebook, y escasa vez a través de medio oficiales como Cubadebate.