Le dijo a su madre que volvería al año y ya van tres: Cubana en EE.UU. conmueve en redes con su historia

“Le dije a mi mamá: no te preocupes, que al año y un día me dan la residencia y yo estoy aquí en cuanto la tenga… y ya en septiembre van a ser tres años y no he podido ir a Cuba”: Con estas palabras, la cubana Daiana Díaz, que vive en Estados Unidos, compartió en TikTok una experiencia que ha conmovido profundamente a miles de personas.

Su testimonio no es una queja, ni una denuncia, sino una expresión sincera de angustia por una promesa que no ha podido cumplir. Emigró pensando que pronto estaría de regreso para abrazar a su madre enferma, pero la espera se ha alargado mucho más de lo que imaginó.

Lo más leído hoy:

“Tengo realmente una madre enferma, soy única hija y necesito ir a Cuba. No es para fiestar, ni para fachanguear, es porque de verdad lo necesito”, confesó @daianadiaz2107 en un video que ya ha generado miles de reacciones. Con serenidad y emoción, relató cómo la esperanza de un proceso migratorio rápido se fue desvaneciendo con el tiempo. “Venimos, de verdad, engañados. Estoy más que segura de que a más de uno nos ha pasado. Creíamos que esto era al año y un día, y ya íbamos a poder ir allá”.

Su situación es doblemente difícil: no solo por la distancia, sino por la responsabilidad. Explicó que su padre, trabajador de la empresa del CAN en Cuba, lleva meses sin cobrar porque han cerrado granjas por falta de alimentos. “Yo soy el sustento de ellos”, dijo. “Y a veces en el trabajo me machuco y digo: ‘yo quisiera sacar un pasaje e irme ya’, pero ¿y si me dejan en Cuba?, ¿de qué viven mis padres?”

El video provocó una avalancha de comentarios de otros emigrantes que se sintieron identificados. Muchas personas compartieron que también prometieron volver pronto y ya llevan tres, cinco o más años sin poder hacerlo. Varias relataron que sus padres fallecieron sin que pudieran estar con ellos, y otros expresaron el temor de regresar a la isla y luego enfrentar complicaciones para volver a entrar a Estados Unidos. “También le dije eso a mi mamá, y murió sin poder abrazarla”, escribió una seguidora. Otra comentó: “Llevo cuatro años y no he podido ver a mi hijo, y me parte el alma”.

Sin embargo, algunas personas la criticaron por expresar públicamente su tristeza. En respuesta, Daiana publicó un segundo video, con el mismo tono sereno y honesto, donde explicó por qué decidió compartir su historia. “Fue algo que yo quise comentar porque fue mi realidad, lo que yo le dije a mi mamá y que no he podido cumplir. Y duele, duele mucho”. Aclaró que nunca pretendió quejarse, sino dar voz a algo que muchas personas también sienten. “Todos tenemos diferentes historias por contar, unos las cuentan, otros no, pero al final se pasa trabajo”.

En ese segundo video también dio más detalles sobre la salud de su madre, que padece problemas psiquiátricos. “Ella no quería que yo me viniera porque soy única hija y sus dos nietas también se iban. El miedo de que le ingresen en un psiquiátrico, el miedo de que si se enferma, quién le apoya... porque una persona que está mentalmente mal, todo el mundo la desprecia”.

Este testimonio se suma a otros momentos que Daiana ha compartido previamente en redes. En diciembre de 2024, defendió con firmeza su decisión de seguir ayudando económicamente a sus padres, pese a no tener aún muebles en su casa: “La prioridad es que mis padres tengan comida”, dijo entonces. También ha hablado sobre la nostalgia de costumbres como compartir un café con vecinos, sobre el miedo a la discriminación en su trabajo en Missouri, y sobre cómo estira su presupuesto en tiendas de segunda mano sin perder la alegría.

En cada uno de esos episodios, Daiana ha mantenido una línea constante: sinceridad, resiliencia y una profunda conexión con su familia en Cuba. “Seguir ayudando a mis padres es lo más importante”, ha dicho en más de una ocasión. En otro de sus videos más virales, dejó una frase que la define: “Vine con dos sillas de playa y hasta hoy estoy aquí de pie, con mucha fuerza para seguir”.

Su historia, como tantas otras, refleja el precio emocional de la emigración. No busca compasión, ni pretende generalizar. Solo cuenta lo que le tocó vivir. En sus palabras hay dolor, pero también fuerza. Y por eso, tantos se han visto reflejados en ella.

Preguntas frecuentes sobre la emigración y los desafíos emocionales de los cubanos en EE.UU.