Cubana en España lanza potente mensaje: "Si tú saliste de Cuba para mejorar ¿por qué otros no lo pueden hacer?"

Una cubana radicada en La Coruña, España, ha generado un nuevo debate en TikTok tras publicar un video en el que cuestiona a aquellos compatriotas que desalientan a otros cubanos interesados en emigrar. Karlita, conocida en redes como @yo_soykarlita, lanza con firmeza: “¿Por qué tú no regresas?”, dirigiéndose a quienes, según ella, pintan un panorama innecesariamente sombrío a quienes desean salir de Cuba.

“Si tú saliste de Cuba para mejorar, ¿por qué otras personas no lo pueden hacer?”, pregunta la joven en un video donde reconoce las dificultades del proceso migratorio, pero insiste en que no se debe apagar el entusiasmo de quienes buscan una vida mejor.

La cubana señala que muchos desaniman a otros compartiendo solo lo negativo: “cuando un cubano te dice cómo está la cosa allá, porque tiene ganas de venir a progresar como lo hiciste tú, ¿por qué tú le dices ‘ay mi hermano, la renta esto está aquí malísimo, conseguir trabajo es un dilema, sin papeles esto es por gusto’?”.

Para Karlita, no se trata de mentir, sino de ser realista sin desalentar: “Tú puedes hablar de la realidad, pero no le quites la ilusión a nadie. Si yo prosperé, tú también puedes. Cada cual nace con una estrella”.

El video, que acumula decenas de reacciones, ha recibido apoyo de otros usuarios que comparten su visión. Uno comentó: “Yo me hago la misma pregunta”, mientras otro escribió: “Cada cual debe vivir su experiencia”. La propia Karlita respondió a varios de ellos reafirmando su postura: “Capaz que uno le escriba a alguien buscando informarse y lo que termina es deprimido”.

Esta no es la primera vez que Karlita se hace viral en la red. En marzo, ya había generado polémica al expresar su sorpresa por el respeto a los semáforos peatonales en España. “Bienvenido al capitalismo, my love”, dijo entonces en un video que superó las 24 mil visualizaciones en pocas horas.

La frase generó respuestas divididas. Algunos usuarios le aclararon que lo que describía no era capitalismo, sino educación vial, a lo que ella respondió: “Cualquier persona que venga de Cuba y lleve poco tiempo en España se asombra con lo más mínimo”.

Tras recibir críticas por usar términos como “carro” en vez de “coche”, publicó otro video defendiendo su identidad: “Cubano, loco, que tú saliste de fango al pecho… acuérdate de tus raíces”. También cuestionó a quienes se burlaban de su asombro: “Si tú cuando llegaste no cometiste tus novatadas, dime qué te tomaste, ¿la Coca-Cola del olvido?”. Esa respuesta fue recogida en una nota posterior titulada “Acuérdate de dónde tú viniste”.

“Me encuentro muy bien mentalmente, me siento muy amada, y ningún comentario de personas que no conozco me va a afectar”, afirmó entonces, concluyendo con un mensaje a sus críticos: “Ojalá, así como haya educación vial, tengan educación para referirse… uno a un inmigrante y dos a una dama”.

El fenómeno de los cubanos emigrados relatando sus choques culturales y sus procesos de adaptación sigue ganando espacio en las redes sociales, visibilizando tanto las barreras como las oportunidades que enfrentan al establecerse en nuevos países.

