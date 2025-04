"Ahora estoy más linda, papi, sin ti": Hallel Génesis se despelota dando cintura en redes al ritmo de su nuevo tema

La cantante cubana Hallel Génesis está que arde y no solo por su nuevo sencillo, sino por cómo lo está promocionando. A través de sus historias en Instagram, la artista compartió un video donde aparece moviendo la cintura con mucha sabrosura al ritmo de su recién estrenado tema “Lo mejor que tuviste”.

Vestida con un body negro súper ceñido y un pantalón bajito que deja ver su cuerpazo, Hallel dejó claro que está en su mejor momento y que no necesita a nadie para brillar, ni siquiera al rapero Tekashi 6ix9ine.

Captura Instagram / Hallel Génesis

“Ya saliste de mi vida, ahora sal de mis historias / Lo mejor que tú tuviste es que me tuviste y eso es historia / Lo mejor que presumiste fue cuando yo fui tu novia / Y ahora que ya me perdiste no salgo de tus memorias / Pero eso es normal, yo enamoro así / Ahora estoy más linda, mucho más rica, papi, sin ti”, dice la parte canción, llena de indirectas e insinuaciones presuntamente dirigidas a 6ix9ine, que baila frente a la cámara.

Aunque ni Hallel ni el rapero Tekashi han confirmado su separación, muchos fans especulan que el tema podría estar inspirado en su sonada ruptura. Las estrofas de la canción están llenas de frases punzantes y dobles sentidos que, para quienes siguen a la pareja, no parecen tan inocentes.

A ello se suma el videoclip en el que la artista recuerda que “está trabajando” junto a un montón de chicos guapos en una piscina, la misma justificación que dio Tekashi cuando salió rodeado de mujeres en varios videos.

¿Será esta la manera de cerrar un capítulo amoroso con ritmo y estilo? Por lo pronto, “Lo mejor que tuviste” promete ser otro hit de la artista cargado de fuego y mucha actitud.

