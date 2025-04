Reaparece en TikTok la cubana de Miami que decidió regresar a Cuba: "Aquí estoy"

La cubana Lisandra Acevedo Évora, quien era residente en Miami hasta hace unas semanas, reapareció en TikTok tras su controversial decisión de regresar a Cuba junto a su hija.

Tomó la decisión por sentirse sola en Estados Unidos, sin tener un empleo estable, pagando un alto alquiler y con un estatus migratorio que al parecer no le ofrecía toda la estabilidad o seguridad que ella necesitaba.

Lo más leído hoy:

“Aquí estoy, en Cuba, ya hace unos días, pero hasta ahora me puedo conectar”, dijo en un nuevo video publicado en su cuenta @lisandra.acevedo.evora, donde ofreció datos sobre su situación actual.

Desde su llegada a Cuba, Acevedo no ha tenido acceso al servicio de agua en su casa. Sin embargo, la electricidad asegura que se ha mantenido estable. También encontró el país peor que cuando se fue. “Sí, está bastante destruido todo, mucho más de lo que recordaba”, comentó.

El regreso de Lisandra a Cuba fue ampliamente discutido en redes sociales en marzo, cuando anunció su decisión de volver por no tener alternativas en EE.UU.

“No tengo trabajo, no tengo nada. Estoy con la niña. En Cuba tengo casa. Me regreso a los apagones”, explicó en aquel momento, pidiendo a los internautas que no fueran “tan crueles” con sus juicios.

En esta nueva intervención, la joven reafirma su deseo de retomar sus contenidos en redes sociales y expresó que extrañaba hacer videos. “Me dejan saber en los comentarios si quieren que les muestre la casa”, dijo.

La historia de Acevedo generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios le ofrecieron ayuda, incluyendo hospedaje y oportunidades laborales en diferentes estados, hubo otros que le criticaron su decisión, considerándola precipitada o dramática.

“Muchas personas te han ofrecido su casa, su apoyo. No regreses, por tu hija”, le comentó una persona en marzo.

La joven incluso recibió apoyo del influencer Dairon Cano, quien hizo un llamado para ayudarla a encontrar empleo. Sin embargo, no se concretó en una solución permanente.

Acevedo, que ha protagonizado varios debates en redes por sus opiniones sobre la migración y las relaciones entre cubanos, sigue siendo una figura polémica.

Su regreso a Cuba revive el debate sobre las dificultades de la comunidad cubana en el exilio y los retos de quienes, como ella, deciden volver en busca de estabilidad y apoyo familiar, pero encuentran un país completamente destruido, en el que es muy difícil sobrevivir cada día.

Preguntas frecuentes sobre el regreso de Lisandra Acevedo a Cuba