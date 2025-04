Al que no quiere caldo... Tras críticas por su vocabulario, La Diosa adelanta estreno: "La Conchinchina"

Después de ser blanco de críticas por su manera de expresarse en redes sociales, La Diosa vuelve a la carga y lo hace con lo que mejor sabe hacer: música sin filtros.

La cantante cubana anunció el estreno de su nuevo tema titulado “La Conchinchina”, una canción tan atrevida como pegajosa, que no deja indiferente a nadie.

La artista, acostumbrada a hablar sin pelos en la lengua, le da una vuelta de tuerca a las críticas con una letra que muchos calificarían de vulgar, pero que para ella no es más que una forma de responder con ironía y ritmo a quienes “tienen la lengua llena de veneno”.

“Que veneno tiene la lengua de la gente que se la pasan hablando siempre mal de los demás / Y no es que yo sea chismosa pero dice una amiga mía, sentada en la peluquería, me echó una pilita que yo no sabía / Que mi vecina tiene olor en la conchinchina, cuando ella sale del baño no se seca cuando orina / Que mi vecina tiene olor en la conchinchina”, canta La Diosa en un adelanto que compartió en sus redes sociales.

Además del contenido provocador, el video muestra escenas del proceso creativo del tema, donde se ve a Rey El Mago, su pareja y productor musical, trabajando en las mezclas del tema.

Según el adelanto se trata de una canción con mucho ritmo y sabor, hecha para hacer bailar y también para incomodar a los que critican desde la comodidad de sus teclados.

Con este estreno, La Diosa deja claro que no piensa cambiar su estilo por las opiniones ajenas y que está más dispuesta que nunca a convertir las críticas en inspiración.

