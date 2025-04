¿Otro dardo para Rachel Arderi? Kenny Robert comparte en redes su encuentro con la ex de Bebeshito

El influencer cubano Kenny Robert volvió a encender las redes con una publicación que no ha pasado desapercibida. Esta vez, compartió un momento muy cercano con la modelo Nagdaly Villasuso, conocida por haber sido pareja del reguetonero Bebeshito, y muchos usuarios ya especulan si se trata de una indirecta, muy directa, para Rachel Arderi.

“Ay, miren a quién me encontré”, dice Kenny entre risas en el video que subió a sus historias de Instagram, en el que se le ve acompañado de Nagdaly, quien lo colma de besos en la mejilla mientras él sonríe con complicidad.

Ambos aparecen divertidos y relajados frente a un local de óptica, en una escena que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores.

Captura Instagram / Kenny Robert

Las carcajadas y la evidente buena vibra entre Kenny y Nagdaly dejan espacio para múltiples interpretaciones. Pero en redes muchos lo tienen claro: este encuentro parece más que una coincidencia, y algunos lo leen como una pulla bien afilada dirigida a Rachel Arderi, quien recientemente protagonizó una fuerte polémica con Kenny luego de que este le hiciera una parodia que llevó a la enemistad entre ambos.

“Y recuerden por una taza de arroz dos de agua”; “En el amor y en la guerra se vale todo”; “En su defensa Kenny puede decir que la Rachel empezó primero con las pullitas y las cosas y que como él da el cambio y deja propina”; “Aquí todos saben que donde hay niveles y rangos hay que recogerse. La dueña de la corona otra cosa los muertos no se mencionan”; “No si dice él que Rachel está desde sus inicios y se le olvida Nagdaly que fueron hasta inicio del verano en Varadero”; “Él haciendo bulla buscando hasta las ex para subir a las redes y Rachel y el Bebeshito viviendo su dulce vida, no hay nada más malo que la envidia y el dolor”, comentaron algunos internautas en una publicación de Un Martí To Durako al replicar el video de Kenny.

