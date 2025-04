Habla cubana separada de su hija de un año tras ser deportada: “Mi bebé me pide el pecho”

Heydi Sánchez Tejeda, una joven madre cubana deportada recientemente desde Tampa, relató entre lágrimas el drama de haber sido separada de su hija de apenas un año de edad.

En una entrevista concedida a Telemundo, Sánchez contó lo doloroso que está siendo enfrentar la distancia forzada con su bebé, luego de llegar a Cuba en un vuelo de deportación junto a 82 migrantes.

“Ahorita estaba hablando con mi bebé y mi bebé me pedía mis pechos. Mis pechos me duelen porque ella todavía toma leche de mí. Tengo que estar botándola para que no me duela mis pechos. Tengo que sacarme la leche y botarla”, declaró entre sollozos.

“¿Cómo usted cree que me siento cuando boto el alimento de mi hija? Dios mío, nada más que tiene un añito”, añadió la angustiada madre.

El caso ha conmovido profundamente a la comunidad cubana en el sur de Florida, donde residen su esposo y su pequeña hija.

Sánchez fue detenida cuando acudió a una cita rutinaria de inmigración en Tampa el 22 de abril, y sin previo aviso, oficiales del servicio migratorio le informaron que sería arrestada y deportada, a pesar de tener una petición familiar activa.

La joven madre se encuentra casada con un ciudadano estadounidense y su solicitud de residencia estaba en trámite.

No obstante, su estatus migratorio era particularmente vulnerable: en su ingreso a Estados Unidos, había recibido un formulario I-220B, que le permitía permanecer en el país mientras se resolvía su proceso de deportación.

La abogada Claudia Cañizares, que representa a Sánchez, explicó a Telemundo que la joven madre ingresó inicialmente bajo el programa "Quédate en México" (MPP).

Durante ese periodo, fue secuestrada en territorio mexicano y no pudo asistir a su segunda cita en corte migratoria, lo que derivó en una orden de deportación en ausencia.

“Ella pidió entrar nuevamente a Estados Unidos y, aunque ya tenía esa orden de deportación, no fue deportada de inmediato debido a la pandemia de COVID-19”, subrayó.

“Durante ese tiempo, se casó, tuvo a su hija, y ha estado reportándose regularmente. Sin embargo, al tratar de reabrir su caso, las gestiones legales no prosperaron”, explicó la abogada.

El drama de Sánchez resalta las profundas grietas del sistema migratorio estadounidense, donde madres como ella quedan atrapadas entre trámites interminables, decisiones burocráticas y políticas migratorias que, lejos de proteger a las familias, terminan por desgarrarlas.

La abogada de inmigración Rosalí Chaviano explicó a América TeVé las razones legales que llevaron a la deportación de la madre cubana Heydi Sánchez Tejeda, quien se encontraba bajo supervisión migratoria con un formulario I-220B en Estados Unidos.

Según la letrada, el formulario I-220B no garantiza protección contra la deportación, ya que se trata únicamente de una orden de supervisión otorgada a personas que ya cuentan con una orden de deportación, emitida por un juez de inmigración o a través de un proceso de salida expedita.

"El formulario I-220B significa que es una orden de supervisión cuando la persona tiene una orden de deportación", explicó Chaviano. "Esta orden puede ser por un juez o expedita. Cuando no se puede deportar a la persona de inmediato, se le otorga esta supervisión condicional".

La abogada enfatizó que los portadores de un I-220B deben presentarse periódicamente ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en citas que permiten evaluar si las condiciones han cambiado para permitir su deportación.

En el caso de Heydi Sánchez, a pesar de que cumplía rigurosamente con sus citas y había iniciado hace más de dos años un trámite de regularización por vía de petición familiar, su proceso no había culminado y el riesgo de deportación persistía.

"Si van a tomar cualquier acción, debe ser meses antes de las citas. Llevar un abogado el mismo día no cambia absolutamente nada", advirtió Chaviano.

Chaviano también alertó que las prioridades actuales de deportación incluyen explícitamente a personas con órdenes vigentes, lo que las expone no solo durante citas en ICE, sino también en procesos de USCIS como biometría o entrevistas de residencia.

Bajo las políticas más restrictivas implementadas recientemente, incluso migrantes con trámites legales en curso, como Heydi Sánchez, son objeto de detenciones y deportaciones rápidas.

Asimismo, la abogada explicó que las autoridades cubanas han mostrado preferencia por aceptar migrantes jóvenes, profesionales y sin antecedentes penales.

“Desafortunadamente con Cuba lo que hemos visto es realmente un patrón de que aceptan más bien personas jóvenes, que pueden trabajar, profesionales, son los que más les interesan. No tanto aquellas personas que tengan un récord criminal, que lleven aquí muchos años. Más bien aquellas personas buenas, personas que pueden regresar a la isla a trabajar y a servirles al país”, indicó.

El esposo de Heydi promete no rendirse: "Separaron a una niña de su madre, mataron en vida a una familia"

Carlos Yuniel Valle, esposo de Heydi Sánchez Tejeda, agradeció recientemente entre lágrimas el apoyo recibido y aseguró que seguirá luchando para reunir a su familia, luego de la dolorosa deportación de su esposa.

“Voy a hacer este video sin ánimo, sin ganas, sin aliento”, dijo al comenzar una transmisión en la que narró la angustiosa incertidumbre que vivió hasta saber que su esposa había sido deportada. Según contó, fue un amigo quien le confirmó que Heydi ya se encontraba en La Habana, cuando aún las autoridades no le habían comunicado nada oficialmente.

“De nada sirvió todo lo que hicimos. De nada sirvió, al final ICE y Trump se salieron con la suya”, lamentó, visiblemente afectado. “Separaron a una niña de su madre. Mataron en vida a una madre, a un padre, y el futuro de una niña”, añadió.

Valle aprovechó para agradecer públicamente a los periodistas y medios de comunicación que se involucraron en el caso, mencionando a CiberCuba, Telemundo, Univision, Mario Pentón y a una congresista de Tampa. “Se portaron de maravillas conmigo, luchando, fueron millones de personas queriéndome ayudar”, expresó, aunque con pesar reconoció que “fueron ellos más fuertes”.

El padre de familia también relató que, según información de la abogada de Heydi, incluso se habría logrado firmar el "Stop", un procedimiento que podía frenar la deportación. Pese a ello, las autoridades procedieron y montaron a Heydi en el avión rumbo a Cuba.

La confusión continuó incluso después de su partida. “Todavía a las 12 y pico de la tarde, cuando ella llevaba ya una hora y pico en La Habana, no sabíamos nada”, explicó Valle. “La computadora decía que estaba detenida en CBP, lo cual era falso. La congresista llamó a CBP y dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, que solo manejan a las personas que entran, no a las que salen”.

Finalmente, Carlos Yuniel Valle cerró su mensaje reafirmando su determinación de seguir adelante: “Muchas gracias a todos los que me han ayudado y me siguen ayudando. Yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir luchando. Ella tiene un proceso en camino y vamos a ver qué podemos hacer”.

