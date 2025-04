Organizaciones exigen la liberación del preso político cubano José Gabriel Barrenechea y protección para su madre enferma

Vídeos relacionados:

Varias organizaciones de la sociedad civil cubana exigieron este lunes la liberación inmediata del preso político José Gabriel Barrenechea y alertaron sobre la grave situación de salud de su madre, Zoila Esther Chávez, de 84 años, quien enfrenta un estado crítico de desprotección desde la detención de su hijo.

Barrenechea, escritor y periodista independiente, fue arrestado en noviembre de 2024 por ejercer su derecho a la protesta en el contexto de la crisis energética que atraviesa Cuba, recordó Cubalex en X.

Lo más leído hoy:

Su encarcelamiento, considerado arbitrario por organismos defensores de derechos humanos, ha dejado sin cuidados adecuados a su madre, quien padece de cáncer y requiere atención constante.

Hace unos días, Zoila, muy enferma y sola, envió un desgarrador mensaje por la liberación de su hijo. “A veces me siento mal, cierro la puerta porque tengo miedo, me acuesto y le pido a Dios y a la Virgen que me ayuden y me dejen amanecer, porque lo único que quiero es, antes de morirme, aunque sea estar un mes con mi hijo; lo que más ansío es verlo entrar por esa puerta”, confesó la mujer entre lágrimas.

En una declaración conjunta, organizaciones como Cuido60-Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Food Monitor Program, el citado Cubalex, Ciudadanía y Libertad, Fundación 4Métrica, Justicia 11J, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Civil Rights Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifestaron su profunda preocupación por la vulnerabilidad de Zoila Esther Chávez.

"Frente a estas evidencias, hacemos un llamado a las autoridades cubanas para actuar conforme a los principios humanitarios y a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que garantiza el derecho a recibir cuidados adecuados", señala el comunicado.

La privación de libertad de José Gabriel Barrenechea no solo constituye una violación a sus derechos fundamentales, sino que ha agravado la situación de su madre, exponiéndola a un riesgo que podría costarle la vida, advierten los firmantes.

Las organizaciones también reiteraron su demanda de liberación para todos los presos políticos y de conciencia en Cuba, recordando que muchos de ellos tienen bajo su responsabilidad a familiares en condiciones de vulnerabilidad, hijos pequeños o padres ancianos.

"Súmate a la exigencia por la liberación inmediata de José Gabriel y de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba", expusieron en el llamado las organizaciones.

Preguntas frecuentes sobre la situación de José Gabriel Barrenechea y la represión en Cuba