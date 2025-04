Padre cubano cuestiona a María Elvira tras la deportación de su esposa

Carlos Yuniel Valle, esposo de Heidy Sánchez Tejeda, una madre cubana deportada recientemente a la isla, criticó a la congresista María Elvira Salazar por su silencio ante la separación forzada de su familia.

“Dios mío, no puedo seguir viendo a mi esposa sufrir así. ¿Dónde están los derechos humanos de este país? Ella no se merece estar pasando por esto. Responde, María Elvira Salazar, que no has querido pronunciarte en este caso. No dejes sola en esta batalla a la congresista de Tampa Kathy Castor. Por favor, te lo suplico…”, escribió Valle en su cuenta de Facebook.

El mensaje surge en medio de una creciente presión pública sobre el caso de Sánchez, quien fue deportada a Cuba tras acudir a una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dejando atrás a su esposo y a su hija de apenas un año, ambos ciudadanos estadounidenses.

La congresista demócrata Kathy Castor, representante del distrito 14 de Florida, denunció la deportación como un acto “cruel e ilegal” y envió una carta al presidente Donald Trump exigiendo parole humanitario para que Heidy Sánchez pueda regresar y reunirse con su familia.

“La señora Sánchez fue arrancada sin contemplación de los brazos de su familia. Esta separación es contraria a los valores estadounidenses”, afirmó Castor en su carta oficial.

“La bebé, que aún está en periodo de lactancia, tuvo que ser hospitalizada tras el trauma”, señaló.

La legisladora criticó duramente la política migratoria de Trump y pidió coherencia con los discursos en defensa de la familia. Incluso lo exhortó a actuar “en memoria del papa Francisco”, recientemente fallecido, y a respetar los derechos humanos fundamentales.

En contraste, la congresista republicana María Elvira Salazar, representante del sur de Florida y conocida por su postura activa en temas migratorios, no se ha pronunciado públicamente sobre este caso.

La falta de respuesta ha generado frustración en sectores de la comunidad cubana en Tampa y en líderes locales que piden una acción bipartidista.

La abogada de la familia, Claudia Cañizares, explicó que Heidy Sánchez tenía una orden de deportación desde 2019, pero había iniciado un proceso para intentar reabrir su caso.

La deportación ocurrió después de que ICE adelantara su cita, sin notificación adecuada, y ejecutara la medida de forma repentina.

“Sánchez fue tratada como un número más en una estadística de deportaciones. Hay otros casos con menos peso humanitario que sí han recibido prórrogas. Esto fue injusto”, señaló Cañizares.

Heidy Sánchez permanece en Cuba tras ser deportada junto a 82 migrantes, mientras su hija continúa en Estados Unidos con su padre, enfrentando secuelas físicas y emocionales.

