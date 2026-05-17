Cuba incorpora 20 ómnibus Yutong y 200 vehículos para servicios de hemodiálisis en pleno colapso energético

La llegada de estos vehículos ocurre en medio de una crisis sin precedentes con la disponibilidad de combustible

La Zona Especial de Desarrollo Mariel y el Ministerio del Transporte ejecutaron una operación de descarga de nuevas flotas automotoras importadas, compuestas por 20 ómnibus Yutong para el servicio de la empresa Ómnibus Nacionales y 200 vehículos destinados al traslado de pacientes que se realizan hemodiálisis en todo el país.

La información fue confirmada este sábado por el periodista oficialista Bernardo Espinosa en sus redes sociales, donde adelantó que la importación es respaldada por el Fondo de Desarrollo del Transporte.

Captura de Facebook/Bernardo Espinosa

Los nuevos autobuses, de fabricación china, exhiben la identidad visual azul y blanca de Ómnibus Nacionales de Cuba.

El 14 de mayo, un video difundido por la página en Facebook Rodando en Ciego de Ávila había dado cuenta de la presencia de los ómnibus en el Mariel.

La llegada de estos vehículos responde a una crisis de transporte sin precedentes. El viernes, el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila anunció que a partir del 18 de junio las salidas de Ómnibus Nacionales entre La Habana y las cabeceras provinciales se reducirán a tres frecuencias semanales, y las rutas hacia Manzanillo y Baracoa a una sola salida por semana.

El colapso del parque automotor es estructural. En diciembre de 2025, solo 219 de 558 ómnibus interprovinciales estaban operativos. En Ciego de Ávila, en marzo de 2026, únicamente funcionaban dos de 135 rutas de transporte.

Los 200 vehículos eléctricos para hemodiálisis atienden una emergencia sanitaria igualmente grave. Cuba tiene más de 3,000 pacientes con insuficiencia renal crónica que dependen de sesiones periódicas de hemodiálisis en 57 unidades distribuidas por todo el país.

Desde febrero, el transporte para estos enfermos estaba paralizado en Las Tunas, Granma, Pinar del Río, Ciego de Ávila y Villa Clara por falta de combustible, lo cual ha obligado a los pacientes a pagar hasta 500 pesos por viaje o a ser internados en hospitales sin condiciones adecuadas.

El gobierno prometió que los vehículos llegarán acompañados de estaciones de carga y servicio postventa. El anuncio también confirmó que se mantendrán operativos los servicios de Viazul y los Medibus coordinados con el Ministerio de Salud Pública.

El trasfondo energético agrava el panorama. El ministro de Energía Vicente de la O Levy admitió el miércoles que Cuba no tiene "absolutamente nada" de diésel ni fueloil.

Al día siguiente, el país batió su récord histórico de déficit eléctrico con 2,153 MW sin generación, lo que dejó a más del 70 % de la población sin electricidad.

Venezuela interrumpió sus envíos de petróleo tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, México suspendió prácticamente sus suministros en enero de 2026, y el único alivio, un cargamento ruso de 730,000 barriles llegado el 31 de marzo, se agotó a inicios de mayo.

Los 20 ómnibus representan una incorporación mínima frente a un parque interprovincial que opera al 39 % de su capacidad, en un país donde el precio de la gasolina en divisas subió a 2,60 dólares por litro y el litro en el mercado informal llegó a cotizarse entre 4,000 y 6,000 pesos cubanos.