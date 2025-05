“Difícil momento este”: Cubano en Miami comparte la primera vez que su hijo sale a manejar solo y emociona a miles

Un cubano en Miami (@pergolascoronado) ha conmovido a miles en redes sociales al compartir un video donde se despide de su hijo, quien sale por primera vez a manejar solo.

La grabación, publicada en sus redes sociales, muestra el instante en que el joven parte en su auto recién comprado, mientras su padre expresa una mezcla de orgullo, preocupación y nostalgia: “Difícil momento este cuando sabes que tu hijo por primera vez va a salir a manejar solo”.

La escena, aparentemente cotidiana, se ha vuelto viral por su sinceridad y por conectar con lo que viven otros. “Él es súper recto, yo diría que más recto que yo, pero nada, uno no se deja de preocupar”, dice el padre, visiblemente conmovido. En el fondo, la madre del joven llora: “Ya lo ve grande y dice que ya dejó de ser el niño que era antes”, comenta el padre sin ocultar las emociones del momento, mientras el auto se aleja.

Reacciones: un espejo emocional para miles de padres

El video ha acumulado miles de comentarios, muchos de ellos cargados de empatía. Padres y madres de distintas edades se han volcado a contar sus propias historias, como si se vieran reflejados en la escena.

“Yo no dormí el primer mes que mi hija salió sola”, escribió una usuaria. Otra madre relató que seguía a su hijo en silencio para asegurarse de que llegara bien. “Me fui detrás sin que él se diera cuenta. No pude evitarlo”, confiesa.

Muchos compartieron que incluso años después de que sus hijos aprendieron a conducir, la ansiedad no se va. “Mi hijo tiene 30 y yo sigo esperando que me mande mensaje cuando llega”, comentaron varios. Otros dijeron que bajaron de peso por el estrés de esas primeras semanas, que lloraron sin consuelo o que no volvieron a dormir tranquilos. Una abuela dijo: “Con los nietos es igual o peor, porque no tienes el control”.

Entre tantos mensajes, también hubo reflexiones sobre la responsabilidad. Algunos cuestionaron si es adecuado regalar un auto nuevo a un hijo: “No está mal que tengan carro, pero también hay que enseñarles a ganárselo”, opinó un internauta. Otros defendieron el gesto con firmeza: “Si es un muchacho recto, ¿por qué no apoyarlo en esta etapa tan importante?”.

La mayoría coincidió en que la preocupación de los padres no conoce fin, ni edad. “Aunque tenga 40 y familia, sigo con el corazón en la garganta cada vez que sale en su carro”, admitió un padre. La frase más repetida en los comentarios fue: “Hay que pedirle a Dios todos los días por ellos”.

Un debate reciente: ¿Qué auto regalar a un hijo?

Este video se suma a un debate reciente sobre el tipo de vehículo que los padres entregan a sus hijos como primer auto. A inicios de este año, el cantante Marc Anthony fue noticia al regalarle a su hijo Ryan un Toyota Camry híbrido, una elección que fue aplaudida por muchos por su sencillez y valor educativo, pero también criticada por no ser un auto “de lujo”.

La comparación no tardó en aparecer cuando el cantante cubano Bebeshito regaló a su esposa un Mercedes-Benz G-Wagon, generando un contraste entre la moderación de Marc y el derroche de otros artistas. La reflexión de un cubano en TikTok resumió la contradicción: “No sé si tomármelo como una enseñanza o si el mundo se está volviendo loco”.

Más allá del volante: dejar ir, confiar y seguir cuidando

La historia de este padre cubano ha tocado una fibra universal. En el fondo, no se trata del carro, ni del precio, ni siquiera del viaje. Se trata de un instante simbólico: el momento en que un hijo se va solo por primera vez, y un padre tiene que soltar el control —sin dejar de cuidar.

Como escribió una usuaria: “Ese día no solo aprendemos a dejar manejar a nuestros hijos. Aprendemos a soltarlos, aunque nos duela”.

Y ese aprendizaje, quizás, es el que ha hecho de este video una de las historias más conmovedoras del momento.

