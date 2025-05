Rusia deporta a 17 cubanos detenidos en Krasnodar: "Ya estamos aquí con tremendo apagón y tremendos mosquitos"

Rusia deportó a los 17 cubanos que fueron detenidos en Krasnodar el 21 de marzo. El grupo fue enviado de vuelta a la Isla en dos vuelos. El último llegó el 27 de abril. Así lo confirmó a CiberCuba uno de los deportados. "Aquí estamos, con tremendo apagón y tremendos mosquitos. Aquí vivimos ahora de eso. Es 1ro de mayo y ni corriente tiene la gente aquí. Es criminal esto, pero qué vamos a hacer. Por lo menos ya estamos aquí ", comentó a esta plataforma.

Ninguno pudo grabar un video de la deportación porque "esa gente no te deja sacar teléfonos. Te llevan esposado hasta el avión. No te dan chance a nada. Ni siquiera nos dejaron subir las confituras que traíamos para los muchachos. Nos dijeron en su idioma que no les interesaban muchachos ni nada; que teníamos que botarlo todo. Al final esa gente trata a uno como a un perro", dijo a CiberCuba.

"Por lo menos llegamos vivos. Eso era lo interesante", añade con ironía, no sin quejarse de que una vez deportados, el régimen de Cuba se desentiende. "Ni tan siquiera fueron capaces de ponernos una guagua para llevarnos a nuestras provincias. Todos llegaron pasmados como yo. Gracias a la gente que trabajó allí, que nos dio 300 pesos para poder coger una guagua porque si no, habría tenido que amanecer en ese aeropuerto", insiste.

"El que llega deportado a Cuba sin plata, tiene que dormir en el aeropuerto. De ahí no va a salir más porque sin plata a dónde vas a ir. Si te pusieran una guagua para llevarte a tu provincia, sería otra cosa", recalca la persona entrevistada por CiberCuba a través de WhatsApp, que prefiere no identificarse.

Al llegar a la Isla, añade, no les hicieron entrevista ni nada. Los sentaron en una oficina y les dieron el pasaporte. A algunos les preguntaron si los habían deportado por trabajar ilegalmente porque tenían aún su visado de turistas en vigor. "Los deportaron porque les dio la gana", contestaron a la funcionaria cubana que aseguró que es la primera vez que ve que Rusia deporta a cubanos con visados en vigor.

"Que llamen a Putin y le pregunten. Si estaban legal y los deportan, que llamen a esa gente para allá y pregunten. Nos dieron el pasaporte y para afuera, para la calle, como diciendo: 'A ver ahora cómo llegan a su pueblo'".

Estos 17 cubanos fueron detenidos este 21 de marzo en el interior de una casa que habían rentado en la ciudad rusa de Krasnodar. Primero los trasladaron a una Comisaría. Una vez allí los identificaron y más tarde los dividieron en dos grupos y los encerraron en dos centros de deportación rusa. Las mujeres por un lado y los hombres por otro. Un mes después, los deportaron a Cuba.

Todos habían volado desde La Habana hasta Moscú y de allí cogieron un tren hacia Crimea con la intención de encontrar trabajo, pero al llegar se encontraron con un invierno durísimo que les imposibilitó salir a buscar empleo y se alquilaron en Krasnodar.

Desde diciembre de 2018, los ciudadanos cubanos pueden viajar a Rusia sin necesidad de visa y permanecer en el país hasta 90 días por cada período de 180 días.

La Policía rusa ha incrementado los controles migratorios en la zona. Los deportados se enfrentan a vetos de entre 5 y 10 años para entrar en Rusia.