Todo lo que debes saber de la Real ID que entra en vigor este 7 de mayo

A partir de este miércoles 7 de mayo, los adultos mayores de 18 años deberán presentar una identificación REAL ID para abordar vuelos nacionales, ingresar a ciertas instalaciones federales y acceder a plantas de energía nuclear en Estados Unidos.

Esta medida responde a la implementación definitiva de la Ley REAL ID, aprobada en 2005, y busca reforzar los estándares de seguridad en los documentos de identidad utilizados en el país.

Lo más leído hoy:

Pocas horas antes de que entre en vigor, la representante por Florida, Anna Paulina Luna, pidió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una suspensión temporal de la medida. Dijo tener preocupación sobre privacidad de algunos casos y una posible falta de conocimiento por parte de muchos ciudadanos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió esta semana que “todos necesitarán una REAL ID, pasaporte u otra identificación válida; de lo contrario, podrían sufrir retrasos en sus vuelos”. Aclaró que quienes no logren cumplir con la fecha límite aún podrán obtener una REAL ID posteriormente.

¿Qué es el REAL ID?

La REAL ID no es un nuevo tipo de documento, sino una versión actualizada de la licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con requisitos federales de seguridad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) especificó que las identificaciones que se ajustan a esta normativa incluyen una estrella en la parte superior. “Si la tarjeta no la tiene, no cumple con la normativa REAL ID y no se aceptará como comprobante de identidad para abordar aviones comerciales”, advierte el DHS.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) asegura que estas medidas están diseñadas para “inhibir la capacidad de los terroristas de evadir la detección utilizando identificaciones fraudulentas”.

Qué pasará si no tienes una REAL ID este 7 de mayo

Noem declaró ante un panel del Congreso, que el 81 % de los viajeros ya cuentan con una identificación que cumple con los requisitos del REAL ID. También informó que los controles de seguridad de la TSA aceptarán pasaportes e identificaciones tribales válidas como alternativas.

“Quienes aún no tengan una identificación que cumpla con la ley REAL ID podrían ser desviados a otra fila, tendrán un paso adicional”, indicó Noem. “Pero se les permitirá volar”, añadió. “Nos aseguraremos de que sea lo más sencillo posible”.

En todo el país, las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) han extendido su horario para atender la alta demanda. A pesar de esto, algunas personas han tenido que esperar largas horas haciendo colas para obtener una REAL ID.

Hay cinco Estados que emiten licencias mejoradas

Algunos estados ofrecen como alternativa a la REAL ID lo que se conoce como licencias de conducir mejoradas (EDL) o identificaciones mejoradas (EID).

Estos documentos también cumplen con los requisitos para abordar vuelos nacionales y permiten viajar por tierra o mar a Canadá, México o el Caribe.

Licencia en Washington / Wikipedia

Los estados que actualmente emiten estas licencias son:

Michigan

Minnesota

Nueva York

Vermont

Washington

Las EDL y EID llevan un ícono de la bandera de Estados Unidos y la palabra "enhanced" en la parte superior. No se emiten automáticamente; los residentes deben solicitarlas de forma explícita al renovar su licencia.

¿Qué otros documentos serán aceptados?

Además del REAL ID, la TSA aceptará las siguientes formas de identificación para vuelos nacionales:

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de residente permanente (Green Card)

Identificación con fotografía emitida por una tribu indígena reconocida a nivel federal

Pasaportes válidos de otros países

Es importante señalar que la Ley REAL ID no exige presentar esta identificación para ingresar a instalaciones federales donde no se requiera actualmente, ni prohíbe el uso de documentos alternativos como el pasaporte.

En semanas recientes, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó anuncios televisivos para informar a la ciudadanía sobre la entrada en vigor de la medida. “Estas identificaciones mantienen a nuestro país seguro”, afirmó Noem en uno de esos mensajes públicos.

Preguntas frecuentes sobre la implementación del Real ID en Estados Unidos