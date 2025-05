Cubana en EE.UU. anuncia su decisión de autodeportarse: "No es cobardía, es que no me adapté"

Una cubana identificada como @miricubana1 en TikTok anunció en esa red social su decisión de regresar a Cuba tras no haberse adaptado a la vida en Estados Unidos. La joven asegura que se acogerá al plan impulsado por Donald Trump, que ofrece mil dólares y el boleto de avión a los inmigrantes que decidan regresar voluntariamente a sus países de origen.

“Después de varios meses de yo haber hecho mis primeros videos diciendo que me iba para Cuba, llegó el momento, ya ahora sí me voy a ir en unos días”, afirmó en su video. “Yo les voy a estar mostrando videos en el avión, yo en el avión, en el aeropuerto, etc.”, añadió.

La cubana mencionó explícitamente el programa de autodeportación: “Ustedes deben haber visto la ley que Trump está dando $1 000 y el boleto de avión. Me voy a ir, me voy a autodeportar de esa manera. Ya de hecho entré a la aplicación, hice todo lo que había que hacer”.

“Yo no me adapté a este país”, insistió. “La gente dice que esto es la maravilla del mundo y todo, pero yo no le veo maravilla. Esto y más si estás lejos de tu familia. Esto es una fábrica de viejos, aquí es trabaja, paga, la familia no se visita prácticamente. Este país es bien duro”.

“Yo no voy a seguir forzando mi vida a ser infeliz, vivir deprimida, vivir extrañando por el país de las maravillas. Me regreso en unos días... No es cobardía, es que no me adapté, no me siento bien, no me ha ido bien y me quiero ir. Este país no es para mí”, concluyó en su mensaje.

La publicación generó una avalancha de comentarios en TikTok, donde se mezclaron mensajes de apoyo, críticas y reflexiones sobre la experiencia migratoria.

“Valiente decisión, todos no nos adaptamos”, escribió un usuario. Otra persona señaló: “Donde te sientas feliz es donde debes estar, en realidad nuestra tierra es Cuba”. También hubo quien opinó: “Ni por 10 mil vuelvo atrás ni para coger impulso”.

Otros usuarios, sin embargo, mostraron escepticismo: “Después haz el video también si te arrepientes o a qué te vas a dedicar en Cuba para sobrevivir”. Mientras que una usuaria le comentó: “Ojalá y no te arrepientas cuando estés allá”.

Uno de los comentarios más polémicos fue: “Qué bueno que te vas a pasar hambre”, al que la cubana respondió con un segundo video en tono firme pero sin perder la compostura.

“Mi respuesta contigo va a ser la más educada del mundo”, dijo al inicio del nuevo video. “Tengo 32 años, llevo un año y medio en este país. Vine para acá con 31. No me morí de hambre nunca, nunca, nunca. Me acuerdo que había días que, cuando niña, tenía que comer arroz blanco, pero me lo comía con una felicidad”.

“¿De qué te sirve tener manjares y el corazón vacío? ¿De qué te sirve tener lo habido por haber y no sentirte completa, no sentirte feliz, no sentirte a gusto?”, se preguntó.

Y remató con una declaración directa: “Puede que me vaya a comer un arroz blanco con huevo, pero feliz, con mi familia, con mis hijos. Así que un arroz y huevo, pero no me voy a sentir sola, no voy a llorar noche sola. No sé cómo explicarte eso porque quizás tú no tengas cerebro para entender eso. Besitos y bendiciones”.

Este segundo video también generó una ola de reacciones. Muchos usuarios la felicitaron por su forma de responder y por priorizar su bienestar emocional y familiar. “Buena respuesta, te quedó perfecto”, comentó una usuaria. Otra escribió: “Prefiero un huevo con amor que un pollo con dolor”.

Otros añadieron: “La crítica cada vez es lo más común, sé feliz donde tú quieras”; “Te entiendo perfectamente, la vida es una sola”; “Solo tú sabes lo que estás viviendo, cada persona es un mundo diferente”.

El caso de @miricubana1 se enmarca en un contexto más amplio de cubanos que han decidido regresar a la isla en los últimos meses. En marzo, Lisandra Acevedo, otra cubana en Miami, también anunció su retorno a Cuba con su hija, alegando falta de empleo y de vivienda. “Me regreso a Cuba con mi hija, no porque quiero, sino porque no tengo alternativa”, dijo entonces.

Su caso fue seguido por nuevos videos donde reflexionaba sobre su decisión, que en un momento pensó revertir, pero terminó regresando. “Aquí estoy, en Cuba, ya hace unos días, pero hasta ahora me puedo conectar”, dijo desde la isla en abril.

La propuesta de autodeportación fue anunciada por Trump este 5 de mayo, y ha sido señalada por autoridades como “una salida digna” para inmigrantes en situación irregular. A cambio de registrarse en la app CBP Home y abandonar el país voluntariamente, el plan ofrece mil dólares y un boleto de avión.

Sin embargo, otro cubano en EE.UU. rechazó públicamente la oferta, calificándola como insuficiente. Abogados de inmigración advierten que acogerse a esta opción puede tener consecuencias legales a largo plazo, incluyendo sanciones de hasta 20 años sin poder ingresar nuevamente a Estados Unidos.

Mientras tanto, casos como el de @miricubana1 continúan generando debate en redes sociales sobre el precio emocional de la migración, la presión de adaptarse en un país nuevo, y el derecho de cada persona a tomar la decisión que considere mejor para su vida.

