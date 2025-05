Molusco asegura que los cubanos en Miami no quieren a Ovi y así le respondieron en redes

En los últimos días se ha desatado en las redes sociales una fuerte polémica entre Jorge Pabón, el comunicador puertorriqueño conocido como Molusco, y el cantante cubano Ovi, pero más allá del altercado entre ambos, hubo una afirmación del presentador que hizo reaccionar a la comunidad cubana.

“Busca las páginas de Cuba que te apoyen, busca las páginas de los cubanos en Miami que te apoyen. No te apoyan cabrón porque no te quieren, esa es la verdad, los cubanos de Miami no te quieren”, aseguró Molusco en uno de sus programas mientras le respondía a Ovi por qué no quiso hacerle una entrevista en su podcast.

Varios influencers e internautas cubanos salieron en las redes a responderle a Molusco, entre ellos Un Martí To Durako: “Ven acá Molusco ¿quién te dijo a ti que nosotros no apoyamos a Ovi? O sea, no le das entrevista a Ovi para defenderse pero sí dejas que lo humillen verdad, por eso es que la mayoría de los boricuas no te apoya asere”.

En los comentarios al post de Un Martí varios cubanos reaccionaron con opiniones divididas: “Nosotros apoyamos a Ovi, pero no como al Bebeshito, y nadie en Cuba se sabe un tema de Ovi”; “Ovi es un personaje de Instagram igual que el Martí o igual que cualquier influencer, es solo vista, no es artista, jamás en su puñetera vida ha estado pegado, entonces no se vengan a hacer los del apoyo”; “Papi no hables por los cubanos, que los cubanos sí queremos a Ovi y lo apoyamos, en cambio tú, tú solo eres un lambón que a Tekashi cuando lo tenías de frente bastante bajito que hablaste”; “No lo quieren, lo aman, el gallito es el mejor”; “Pero mucha razón tiene Molusco, las páginas cubanas no apoyan, el muchacho, con un tema mundial a full y las páginas cubana compartiendo a Sandro Castro”; “Los cubanos sabemos que Ovi es el asere de asere y la bandera de Cuba”.

El enfrentamiento entre Ovi y Molusco comenzó cuando este último en pleno podcast en vivo llamó al cubano y giró el teléfono hacia el productor Gallo que estaba en el estudio y este comenzó a lanzarle un montón de insultos a Ovi que ya le había dicho a Molusco que no quería hablar con él.

Ovi respondió a Gallo con más ofensas y enfiló los cañones a Molusco lanzándole una pulla fuera de lugar sobre su hijo Ocean.

Posteriormente, Ovi se disculpó con Molusco en una directa por lo que dijo de su hijo y en los comentarios a un post del portorriqueño escribió: “Te pasó por llamarme pa armar chisme yo no sabía que tú estabas en vivo perdóname te pido una disculpa”, junto a un emoji sonriendo.

No obstante, Molusco le dejó claro que las cosas no sé quedarían allí: “Estoy ya acostumbrado que se metan con mi hijo no pasa nada. Ahora, vamos a ver si con lo que viene de hoy en adelante pondrás el emoji de risas como ahora”.

En su directa Ovi dijo que había tratado de contactar varias veces con Molusco para una entrevista a raíz de su último éxito musical, pero no recibió respuesta del boricua. Cuando este lo llamó pensó que era para saludarlo o hablarle de otro tema, nunca imaginó que era para humillarlo en pleno programa en vivo.

