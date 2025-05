Ovi responde a Molusco en medio de polémica: "Llámame cuando quieras, siempre que no sea para chisme y humillarme"

La controversia entre el cantante cubano Ovi y el presentador puertorriqueño Molusco sigue escalando, esta vez con nuevas declaraciones por parte del artista, quien respondió de manera contundente en sus redes sociales a las recientes insinuaciones del boricua.

La tensión entre ambos se encendió luego de que Molusco llamara en vivo a Ovi durante un podcast, sin advertirle que estaba al aire. Durante la llamada, el productor Gallo, que se encontraba en el estudio, aprovechó para lanzar una serie de insultos contra el cubano, quien no tardó en responder con igual agresividad.

Posteriormente, Ovi ofreció disculpas por un comentario que hizo sobre el hijo del presentador, aclarando que no sabía que estaba en vivo: “Te pasó por llamarme pa' armar chisme. Yo no sabía que tú estabas en vivo, perdóname, te pido una disculpa”, comentó en una publicación de Molusco a la que este respondió y no en buenos términos.

A través de sus historias en Instagram, Ovi dejó clara su molestia por lo ocurrido: “Papá Molu, Pamela y Ali, llámame otra vez cuando quieras, estoy activo, siempre que no sea pa' chisme y humillarme. Si lo vuelves a hacer, ya sabes lo que te va a pasar. Espero tu llamada hablamos el martes”.

El detonante de esta guerra de publicaciones fue una declaración de Molusco durante su programa, en la que afirmó que Ovi no cuenta con el respaldo de la comunidad cubana en Miami: “No te apoyan cabrón porque no te quieren, esa es la verdad, los cubanos de Miami no te quieren”.

En otra historia, Ovi le respondió sin guardarse nada: “Molusco, a mí las páginas de Cuba todas me quieren y todas me apoyan. Es más, las páginas de tu propio país me quieren más que a ti”.

Aunque Ovi ha mostrado intención de disculparse, también ha sido enfático en no tolerar más humillaciones. Por su parte, Molusco advirtió que lo que viene “no le hará tanta gracia” al artista cubano, insinuando que la disputa aún no ha terminado.

