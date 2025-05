"En Cuba tener aire acondicionado es para privilegiados": Cubana en México sacude TikTok con su testimonio

Una joven cubana en México se ha vuelto viral en TikTok tras compartir un video en el que compara las condiciones de vida entre ambos países, destacando el acceso al aire acondicionado como un ejemplo de bienestar cotidiano que en Cuba considera "un privilegio".

“El aire acondicionado es una necesidad, no un lujo”, dice la joven identificada en redes como @maryfra.21, mientras camina por el malecón de una ciudad mexicana, aparentemente en Quintana Roo. “En Cuba, tener aire acondicionado es solo para privilegiados”, añade en el video, que ha acumulado miles de reproducciones, reacciones y comentarios.

La influencer, que ha ganado notoriedad en redes por sus reflexiones sobre la vida de los migrantes cubanos en México, resalta que en su país natal muchas personas ni siquiera tienen electricidad estable como para hacer funcionar un equipo de aire. “En México puedo dormir sin pasar calor”, afirma en la descripción del clip.

El video ha generado un amplio debate en TikTok. Algunos usuarios respaldaron las declaraciones de la joven y compartieron su experiencia sobre el uso del aire acondicionado en regiones de México donde las temperaturas pueden superar los 40 grados.

“Aquí en México vivimos como queremos, porque la verdad estamos bendecidos”, comentó un internauta. Otro añadió: “El aire acondicionado ya no es un lujo, es una necesidad en zonas calientes, como lo es la calefacción en lugares fríos”.

Sin embargo, también surgieron críticas por la constante comparación con Cuba. Algunos usuarios expresaron molestia o incomodidad, considerándolas innecesarias. “Deja de comparar todo con Cuba, es tu país y deberías respetarlo”, opinó una seguidora. Otros defendieron el derecho de Maryfra a hablar de su experiencia y el contraste entre ambas realidades. “Todo lo que pasa en Cuba es culpa de los gobiernos”, respondió un usuario en defensa de la joven.

El comentario de Maryfra cobra aún más relevancia en el contexto actual de Cuba, donde el sistema eléctrico atraviesa una de sus peores crisis. Este domingo, la Unión Eléctrica reportó un déficit de hasta 1,070 MW durante el horario pico nocturno, con apagones de 24 horas el día anterior y más de 480 MW perdidos por falta de combustible. En este panorama, tener electricidad continua —y con ello, acceso a aire acondicionado— se ha convertido en un privilegio reservado para muy pocos.

Este no es el primer video de Maryfra que genera debate en redes. En febrero, respondió a quienes cuestionaban su presencia en México y su aporte como extranjera, asegurando que trabaja, estudia, paga impuestos y planea abrir un negocio en el país.

En otra ocasión, se mostró sorprendida por la limpieza y organización de un hospital público del IMSS, comparándolo con la precariedad del sistema de salud en Cuba. “Allá es difícil encontrar un especialista, no sé si es que todos se han ido del país”, afirmó entonces en otro video que también se viralizó.

Más recientemente, respondió a los mensajes que le pedían “regresar a Cuba”, con una postura firme: “No entiendo esa obsesión, si ustedes no me mantienen ni me pagan la renta. Yo amo México y aquí soy feliz”, dijo en una publicación del 5 de mayo.

Migración y contrastes: el debate continúa

Las publicaciones de Maryfra reflejan una realidad compartida por muchos cubanos emigrados: la comparación constante entre las condiciones de vida en Cuba y el país de acogida. A través de sus videos, la influencer no solo expone su experiencia personal, sino que también visibiliza los desafíos, contrastes y oportunidades que viven miles de migrantes.

En el caso del acceso al aire acondicionado, más que un comentario banal, su testimonio apunta a las desigualdades estructurales en el acceso a servicios básicos como la energía eléctrica, el confort y la calidad de vida. En un país como Cuba, donde la crisis energética y económica golpea con fuerza, incluso dormir sin calor se convierte en un lujo reservado para pocos.

