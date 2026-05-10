Cubano acusado de matar a su expareja en Cancún intentó quitarse la vida con ácido muriático

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Un cubano de 50 años identificado como José Antonio «N» fue trasladado este domingo al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Cancún tras ser formalmente acusado de feminicidio, luego de asesinar a puñaladas a su expareja en la cocina de un bar e intentar quitarse la vida ingiriendo ácido muriático.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó hoy la aplicación de una orden de aprehensión contra el acusado por el delito de feminicidio, luego de que fuera dado de alta del Hospital General la tarde del sábado, donde había permanecido desde el pasado martes, informó el medio local Por Esto.

El ácido muriático, conocido también como ácido clorhídrico, es una sustancia altamente corrosiva utilizada comúnmente para limpieza industrial y doméstica. Su ingestión puede provocar quemaduras severas en la boca, garganta y estómago, además de daños internos graves, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte, según la cantidad ingerida y la rapidez con que se reciba atención médica.

El crimen ocurrió en los primeros minutos de la madrugada del martes 5 de mayo en el interior del bar «La Hija de Cuauhtémoc», ubicado en la avenida Cancún, en la Supermanzana 510, a escasos metros de la avenida Chac Mool.

Según las investigaciones, José Antonio tomó un cuchillo de la cocina del establecimiento donde ambos trabajaban y apuñaló a la mujer en varias ocasiones.

La víctima, también de nacionalidad cubana y de 33 años de edad, no presentaba signos vitales cuando llegaron los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Compañeros de trabajo presenciaron la agresión pero huyeron ante el temor de ser atacados.

Las investigaciones revelaron que el móvil fue la ruptura sentimental: la víctima había dado por terminada la relación un mes antes y se negaba a regresar con él pese a su constante insistencia.

Tras cometer el crimen, el acusado huyó del bar a pie e ingirió ácido muriático con la intención de quitarse la vida, aunque solo sufrió lesiones internas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo lo localizaron en las inmediaciones de la misma Región 510 gracias a patrullajes preventivos.

Al momento de su detención, José Antonio presentaba manchas visibles en la ropa y, según el comunicado oficial de la Policía de Cancún, reaccionó «profiriendo insultos y agrediendo física y verbalmente a los oficiales».

El caso se suma a un patrón documentado de violencia de género contra mujeres cubanas asesinadas por sus parejas en el extranjero: en 2025, los observatorios independientes OGAT (Alas Tensas) y Yo Sí Te Creo Cuba registraron 12 feminicidios de cubanas fuera de la isla, con México entre los países de mayor incidencia.

Cancún concentra una importante comunidad cubana migrante, muchos de los cuales trabajan en el sector informal de bares y restaurantes, como era el caso de ambos implicados en este crimen, según se informó cuando la cubana murió apuñalada por su expareja.

En lo que va de 2026, Cuba ya acumulaba 21 feminicidios al 4 de mayo, según el Observatorio de Género de Alas Tensas, con el 83,3% de los casos cometidos por parejas o exparejas en 2025, una cifra que refleja la magnitud de la violencia de género en la isla.

Apenas días antes de este crimen, otro cubano fue vinculado a proceso en Cancún por agredir a su pareja en un camión urbano, lo que evidencia un patrón preocupante entre migrantes cubanos en la región.

José Antonio «N» quedó a disposición de un Juez de Control en el CERESO para enfrentar el proceso penal por feminicidio, delito que en México puede conllevar penas de hasta 60 años de prisión.