Cubana muestra habitación de un hotel en Varadero: "Las toallas no estaban muy limpias pero ustedes saben cómo es eso"

La joven cubana identificada en TikTok como @sheyreyes03 compartió un video en el que muestra en detalle la habitación que ocupó en el hotel Iberostar Bella Costa, en Varadero, que ha generado numerosas reacciones por el contraste entre la percepción de la joven matancera y la experiencia que los usuarios consideran aceptable en un hotel de esa categoría.

“Así es la habitación de un hotel en Varadero, este hotel queda en Cuba por supuesto, se llama Iberostar Bella Costa. Primera vez que lo visito y así luce la habitación”, comienza relatando Sheyla, mientras recorre la estancia. “Como pueden ver este es el bañito, tiene bañadera. Las toallas no estaban muy limpias pero bueno ustedes saben cómo es eso”.

La habitación, según explica, era triple porque viajaba con su hermana y su sobrina: “Entonces tiene que tener por supuesto tres camas. Veo las habitaciones bonitas y una cosa que me encantó bastante es que había buena iluminación”. También muestra un espejo, que describe como “lo que más me gusta para mi foto, mi postureo y esas cosas”, una mesita, una silla, y resalta la decoración que califica como “moderna”.

La creadora también señala otras características: “Por supuesto que también hay un televisor pantalla plana, un teléfono, pero bueno, ese teléfono ahí está de adorno porque no hay servicio de habitación ni nada. Este minibar que por supuesto que te lo dan vacío, mi amor”. Finalmente, muestra la vista desde la habitación: “Esta fue la vista que nos tocó, no me gustó para nada pero bueno, para el precio súper bien”.

El hotel Iberostar Bella Costa es una instalación de cuatro estrellas ubicada en la península de Hicacos, conocida por su cercanía al mar y su oferta para el turismo nacional e internacional.

Reacciones: “Si eso es moderno, ¿cómo será lo antiguo?”

El video generó decenas de comentarios, muchos de ellos sarcásticos, otros críticos y algunos en defensa de la joven y del contexto cubano.

“Si eso es moderno, ¿cómo será lo antiguo?”, escribió un usuario. Otro comentó: “El baño está destruido”, mientras una tercera persona afirmó: “Es de los más viejos de Varadero”.

Varias personas se mostraron escépticas con respecto a la descripción de la decoración. “Decoración moderna dice... si visita las habitaciones de los hoteles aquí en los Estados Unidos no duerme”, escribió un usuario. Otro agregó: “Moderna??? Si va a uno de República Dominicana entra en shock”.

Algunos se centraron en los problemas de higiene: “Las toallas no muy limpias y ‘ustedes saben cómo es eso’? Eso es asqueroso corazón”. “Ese minibar amarillo de lo viejo que es”, comentó otra persona. Una espectadora afirmó: “No se antoja quedarse en ese cuarto”.

“Yo estuve en ese hotel. Ha decaído bastante”, relató una internauta. Otra compartió: “Yo trabajé hace 7 años en ese hotel y antes esas habitaciones no se rentaban, y todos los días llenaban los minibar. Qué tristeza”.

También hubo críticas a la falta de servicios básicos para un hotel todo incluido. “Ese hotel no es all include? No se supone que te den el minibar lleno?”. Otro remarcó: “Tremenda mierda. Tremenda pinta mala tiene ese baño”.

Un grupo más pequeño de usuarios defendió la publicación, contextualizando la experiencia dentro de la realidad del país: “Es un hotel básico, sin lujos. Se puede entender que es Cuba, un país con miles de limitaciones”. Otro afirmó: “Afortunadamente en todos nuestros países de América los hoteles son súper modernos, pero entiendan que esto es Cuba. El que está al día en la situación de Cuba, entenderá”.

Una usuaria escribió: “Antes los hoteles de Varadero eran otra cosa, daban gusto. Está limpio, pero no se ven igual. Yo no voy hace 9 años. Ha pasado mucho”.

También hubo comentarios que cuestionaban el gasto en turismo en lugar de otras opciones más accesibles: “Con tantas casas de renta con mejores condiciones y de paso ese dinero se queda con el cubano de a pie, prefieres pagar overprice por un hotel del gobierno”.

Otros testimonios de la tiktoker matancera

No es la primera vez que Sheyla comparte sus experiencias en hoteles cubanos. En noviembre de 2024 publicó otro video donde relató que una estancia de cinco días en el hotel Grand Aston de Varadero le costó 600 dólares. En esa ocasión, destacó la relación calidad-precio y las facilidades del resort.

En febrero de 2025, compartió su experiencia en el Iberostar Laguna Azul, también en Varadero, donde criticó la ausencia de arroz en el buffet: “Había bastantes cosas, lo que sí no había era arroz. El único día que pudimos comer arroz fue el último día”. A pesar de eso, consideró que la comida estaba bien elaborada.

Unos días más tarde, publicó otro video en el mismo hotel desde un restaurante japonés. Allí probó sushi por primera vez y resaltó la preparación frente al cliente: “No soy muy amante del sushi, pero estos sí estaban ricos”.

Un sector turístico en crisis: caídas, propaganda y falta de autocrítica

La publicación de Sheyla pone nuevamente en primer plano el debate sobre la calidad de los servicios turísticos en Cuba, la accesibilidad para el cubano promedio y la brecha creciente entre lo que el país promueve como destino y lo que realmente ofrece a nivel de infraestructura, atención y condiciones básicas.

Según cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el turismo en Cuba ha caído un 30 % en lo que va de 2025 en comparación con igual período del año anterior. La llegada de visitantes internacionales bajó casi un 29 %, afectando principalmente a mercados clave como Canadá, Rusia, España e Italia.

La crisis energética, la mala calidad de los servicios, la falta de conectividad aérea y la escasez de productos básicos, incluso dentro de los hoteles, han agravado una situación que ya venía deteriorándose desde años anteriores.

A pesar del escenario adverso, el gobierno cubano insiste en atribuir la debacle del sector al embargo estadounidense. En abril, el primer ministro Manuel Marrero Cruz volvió a responsabilizar al “bloqueo” durante la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2025, evitando cualquier autocrítica sobre la gestión interna del sector turístico.

“Recuperar y desarrollar el turismo en Cuba es una cuestión de honor”, dijo Marrero, sin mencionar la creciente percepción de inseguridad, los apagones constantes, los precios en divisas o el deterioro de las instalaciones hoteleras. Estas condiciones, denunciadas por operadores turísticos y visitantes, han generado una pérdida de confianza entre los turistas y las agencias de viaje internacionales.

Mientras tanto, la inversión estatal sigue priorizando el sector turístico en detrimento de sectores esenciales como la agricultura o la infraestructura local. Y aunque el gobierno ha lanzado campañas de promoción, eventos con delfines y promesas de modernización, la realidad documentada por muchos cubanos en redes sociales, como Sheyla, muestra un panorama alejado del lujo y más cercano al deterioro y la precariedad.

