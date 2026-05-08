Así fue la reciente estancia de una cubana hospedada en el hotel Meliá Varadero: "Una experiencia agridulce"

La cubana Yaniris Diaz (@yani_renaciendo) compartió esta semana en TikTok una reseña honesta de su estancia en el hotel Meliá Varadero, describiendo una experiencia agridulce marcada por la belleza de la playa, la atención del personal y las carencias evidentes en la oferta gastronómica.

El viaje fue de última hora y organizado completamente por teléfono a través de una agencia, con reservación y pasajes enviados vía WhatsApp. Yaniris tuvo que volar por La Habana porque no había vuelos directos disponibles a Varadero, una dificultad logística que refleja las condiciones que enfrentan muchos cubanos para acceder a los destinos turísticos de su propio país.

Sobre las instalaciones, la reseñadora fue positiva: «el hotel está bonito, las habitaciones están muy bonitas, se ven remodeladas y la piscina como pueden ver también». El punto más destacado de su visita fue, sin embargo, la playa: «nuestras playas no tienen competencia, poder caminar esas arenas finas y bañarse en esas aguas son los verdaderos placeres de la vida».

Pero la experiencia tuvo sus sombras. «Estás en Cuba y como tal se notan las carencias», advirtió Yaniris, señalando que el bufé fue deficiente durante los cuatro días de su estancia: «hubo muy poca variedad de alimento y ofertaban prácticamente lo mismo». La cubana aclaró que personalmente no le afecta demasiado, pero que la pregunta se repite tanto en sus videos anteriores que decidió ser completamente honesta.

En contraste con las carencias materiales, el trato del personal recibió elogios: «los trabajadores no saben dónde ponerte ni cómo atenderte», dijo en referencia a la disposición y amabilidad de los empleados del hotel.

Las quejas sobre la calidad del bufé en hoteles cubanos son una constante en las redes sociales. No es la primera vez que una cubana comparte su mala experiencia en un hotel de Varadero, y el debate sobre la brecha entre la imagen proyectada por el turismo cubano y la realidad que viven los huéspedes lleva años instalado en las redes.

En agosto de 2023, el reguetonero cubano Jorge Junior ya había criticado el Meliá Internacional Varadero con una frase que resume el deterioro acumulado: «de lo que era antes a lo que es ahora, hay un buen tramo», pidiendo que le retiraran las estrellas al establecimiento.

La reseña de Yaniris llega en el peor momento del turismo cubano en décadas. En 2025, la isla recibió apenas 1,8 millones de visitantes, el peor resultado desde 2002 excluyendo la pandemia, y en el primer trimestre de 2026 las llegadas de turistas a Cuba cayeron un 48%, con solo 298,057 visitantes entre enero y marzo.

La ocupación hotelera en Varadero y La Habana ronda el 20-21%, niveles históricamente bajos que llevaron al régimen a implementar una estrategia de «compactación hotelera» con el cierre temporal de al menos 30 propiedades. Para intentar revertir la caída, los hoteles cubanos aplicaron rebajas de hasta un 30% de cara a la temporada de 2026, aunque las carencias estructurales —escasez de alimentos, problemas de mantenimiento y crisis energética— siguen presentes en la experiencia real de los huéspedes, como documenta la reseña de esta cubana.