"Es difícil todo lo que se pasa para llegar": Cubana en México relata su travesía migratoria y recibe apoyo en redes

La historia de Gley, una joven cubana que logró llegar a México tras una difícil travesía desde la isla, ha tocado el corazón de miles de usuarios en redes sociales, quienes han inundado de mensajes de apoyo y solidaridad los videos donde comparte detalles de su experiencia.

En varios clips publicados en TikTok, Gley narra con franqueza el sacrificio que implicó abandonar Cuba y cruzar Centroamérica para establecerse en México. “Pasé mucho trabajo, pero lo logré”, asegura. Gracias al respaldo de su esposo mexicano y al esfuerzo personal, afirma estar legalmente en el país y con ánimos de salir adelante.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Eres muy valiente, bienvenida a México”, “Mi respeto, lo que hiciste no lo hace cualquiera”, “Dios te bendiga por tu fortaleza”, son algunos de los cientos de comentarios positivos que ha recibido. La joven ha respondido con agradecimiento a cada muestra de cariño: “Gracias por hacerme sentir bienvenida. México es un país hermoso”.

Entre las preguntas que más se repiten en los comentarios están los costos de su travesía. Gley detalló que el pasaje de Cuba a Nicaragua le costó 1.300 dólares y que el trayecto desde Nicaragua a Tapachula, Chiapas, le implicó otros 700 dólares. Explicó también que su vuelo fue gestionado desde Estados Unidos y que es posible comprar boletos por internet desde el exterior.

La historia de Gley no es única, pero su manera de compartirla ha generado una conexión genuina. En marzo pasado, ya había captado la atención del público cuando publicó un video en respuesta a quienes le pedían que regresara a Cuba. "Nosotros no le hacemos daño a nadie aquí", expresó con firmeza. El clip acumuló casi un millón de visualizaciones y despertó un debate sobre los motivos que empujan a los cubanos a emigrar.

“En Cuba no hay alimentos, ni medicinas, ni futuro. El salario mínimo es de 10 dólares y no alcanza ni para una caja de pollo”, dijo entonces. Su testimonio incluía también denuncias sobre la precariedad del sistema de salud: “Hay personas que se mueren porque en los hospitales no hay nada”.

Como Gley, otras cubanas han utilizado TikTok para narrar sus viajes migratorios. Yaima Alemán, por ejemplo, relató en marzo cómo cruzó Nicaragua, Honduras y Guatemala hasta llegar a México. El trayecto, según dijo, fue agotador, especialmente de Tapachula hacia el centro del país, cuando fue transportada en condiciones inhumanas dentro de un camión cerrado.

Otro caso, el de Lietty Piña, reveló los riesgos de caer en manos de traficantes. Ella fue retenida en Guatemala al descubrirse que su guía no había pagado la "cuota" a los coyotes. “Estuvimos secuestrados unos días… fue muy duro”, dijo en voz baja durante su testimonio.

Estas historias forman parte de una tendencia creciente. México ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse en destino final para muchos migrantes cubanos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos.

Preguntas frecuentes sobre la travesía migratoria de cubanos hacia México y su situación en Cuba