Un delantal con la bandera cubana y por detrás... nada: Seidy La Niña desata polémica con su nuevo video

La cantante cubana Seidy La Niña ha vuelto a encender las redes sociales, esta vez con su nuevo video, “Omaiga”, que no ha dejado indiferente a nadie. Luciendo únicamente un delantal con la bandera cubana, sin nada debajo, la artista aparece en poses provocadoras sobre la meseta de una cocina, generando una ola de reacciones encontradas.

En el audiovisual, que muchos califican de atrevido y sumamente explícito, Seidy difumina sus partes más íntimas, aunque el contenido sigue siendo altamente revelador. Las imágenes muestran a la cantante en distintos ángulos sensuales, mientras sugiere con descaro que el delantal con el símbolo patrio es todo lo que lleva puesto.

Sin embargo, más allá de la falta de ropa, lo que ha desatado una fuerte polémica en redes es el uso de la bandera cubana en su atuendo. El video ha generado opiniones divididas: mientras algunos seguidores aplauden la libertad con la que la artista se expresa y destacan su empoderamiento, otros han calificado el uso de la bandera como una falta de respeto al símbolo nacional.

“No creo que le estés faltando el respecto, pienso que estás representando a la mujer mulata, con curvas y atractiva como símbolo cubano, lo cual me parece genial, está bueno ya de tocororos, las mujeres cubanas son mucho más importantes”; “Pero Niña si la bandera de cualquier país la encuentras en pullover, bikini, gorras, medias, tenis deportivos, jeans, ropa íntima, pero además quién le ha dicho a quién que tú o que nadie tenga que pedir permiso para usar una bandera, eres libre y dueña de hacer lo que te dé tu realísima gana punto”; “Le están faltando el respeto a Cuba hace más de 60 años”; “Qué respeto si Cuba ella misma se ha faltado el respeto hace 60 milenios así que la que puso en comentarios es comunista y no pienso discutirlo”, opinaron sus defensores.

Por otro lado sus detractores señalan: “Cada quien con su opinión pero la bandera es sagrada. Pero te respeto”; “Bueno en mi opinión sí es verdad que los símbolos patrios merecen un poco más de respeto pero también sé que no lo hiciste con esa intención al contrario solo que hay límites y líneas que no se pueden pasar; “Para mí igual eso es una falta de respeto, aparte hacías una canciones super bonitas y ahora mira esto”; “No cojas a nuestra bandera para eso, hay muchos presos políticos muriendo en las prisiones por defender esa bandera”; “Yo considero que sí, los americanos ponen su bandera en todas partes pero no he visto nunca una norteamericana cogiendo a su bandera para exhibirse medio desnuda pero es mi opinión”.

Seidy respondió en un video a las críticas: “¿Será posible que ustedes no me van a dejar disfrutar a mí? Si saco música porque saco música, si me abro el culifans porque me abro el culifans (...) ahora le falté el respeto a la bandera de Cuba por utilizarla así en mi nuevo video musical ‘Omaiga’. Por delante esto es un delantal, por detrás, ustedes saben, se ve el largometraje entero y si no vayan para el culifans. Yo no considero que le estoy faltando el respeto a la bandera de Cuba poniéndomela así, yo no sé, a lo mejor yo estoy mal. ¿Consideras tú que mi nuevo video ‘Omaiga’ con este look rico, fresco, putanezco y cubanísimo le falto el respeto a la bandera de Cuba? Por favor déjenme saber porque si no quito el video".

La polémica se suma a una serie de decisiones que han puesto a Seidy en el centro de debates culturales y sociales, sobre todo desde que se abrió su cuenta en OnlyFans.

No obstante, muchos se preguntan si todo esto de la paginita prohibida era simplemente para promocionar este estreno musical.

