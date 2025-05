Alarmante: Decrece la población de panteras en Florida

Vídeos relacionados:

La emblemática pantera de Florida, uno de los felinos más icónicos y amenazados del sureste estadounidense, continúa enfrentando un alarmante declive en su población.

En lo que va del mes de mayo, dos ejemplares han muerto tras ser atropellados por vehículos, lo que intensifica la preocupación entre conservacionistas y autoridades ambientales, publicó la página local de noticias en Instagram Lifestyle_Miami.

Lo más leído hoy:

El primer incidente ocurrió el 1 de mayo en el condado de Collier, donde fue hallado sin vida un macho juvenil de apenas un año de edad.

Al día siguiente, el 2 de mayo, otro macho adulto, de entre 4 y 5 años, fue encontrado muerto cerca del bosque estatal Okaloacoochee Slough, en el condado de Hendry.

En vísperas del Día Internacional de los Animales en Peligro de Extinción este 19 de mayo, animalistas recuerdan que estas muertes no son hechos aislados: las colisiones vehiculares son la principal causa de muerte de estos animales en Florida, especialmente a lo largo de carreteras que atraviesan sus hábitats naturales.

Expertos en conservación estiman que quedan menos de 200 panteras de Florida en estado salvaje. Esta cifra pone a la especie en un riesgo crítico de extinción, a pesar de décadas de esfuerzos por su recuperación.

“La población está al borde del colapso. Cada muerte representa una pérdida genética y ecológica significativa”, advirtió un portavoz del Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC).

La pantera de Florida (Puma concolor coryi) es una subespecie del puma norteamericano y está clasificada como en peligro de extinción desde 1967. Vive principalmente en el suroeste de Florida, incluyendo Everglades, Big Cypress y otras zonas naturales del estado.

Los factores que afectan su supervivencia incluyen fragmentación del hábitat por desarrollos urbanos; así como conflictos con humanos y pérdida de corredores ecológicos.

El trágico mensaje compartido por la cuenta de redes sociales @Lifestyle_Miami, acompañado de la frase “Pretty soon, they will be gone… FOREVER”, refleja el sentimiento de impotencia que comparten muchos residentes del estado.

El fotógrafo radicado en Miami Alex Gutti, un amante de la vida salvaje en los Everglades, publicó en abril un hermoso video donde muestra una pantera local, y aseguró que le costó trabajo encontrarla.

Organizaciones ambientales están redoblando esfuerzos para promover medidas como la instalación de pasos de fauna elevados o subterráneos; la reducción de límites de velocidad en zonas de alto tránsito animal y mayor educación pública y presión legislativa para proteger sus hábitats.

La pantera de Florida es más que un símbolo de vida silvestre: es un termómetro de la salud ecológica del sur del estado. Su desaparición sería una pérdida irreparable para la biodiversidad de Estados Unidos, aseguran.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de la pantera de Florida