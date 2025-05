Activistas cubanos condenan liberación de un abusador de animales detenido en Cienfuegos

Vídeos relacionados:

Gran consternación y asombro vive por estos días la comunidad de protectores de animales en Cuba, luego de que, tras denunciar y lograr que el régimen detuviera a Yordenis Torres Mendoza, un abusador y violador de animales en Cienfuegos, este fue liberado a pocas horas de su arresto.

A pesar de las reiteradas denuncias presentadas en redes sociales y ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y que los activistas aseguran contar con pruebas contundentes de los atroces hechos cometidos contra animales, no logran comprender cómo, una vez más, crímenes de esta naturaleza quedan impunes en Cuba, sin que se haga justicia para las víctimas ni consecuencias reales para los responsables.

La indignación se ha hecho sentir con fuerza en redes sociales y entre organizaciones animalistas. Bienestar Animal Cuba, en su capítulo de La Habana, expresó su repudio mediante un mensaje directo publicado este lunes en Facebook:

“Absolutamente increíble. Nos acaban de informar que el sujeto violador y asesino de Cienfuegos fue liberado. Es inaceptable. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Cuántos más deben ser asesinados?”, señaló.

Por su parte, el colectivo Protección Animal SOS (PASOS) también reaccionó en Facebook con contundencia.

“Acaban de soltar al violador y asesino de Cienfuegos. Esto es impresionante. ¿A qué esperan? No nos quedaremos de brazos cruzados”, enfatizó.

Una de las voces más activas ha sido la de la reconocida defensora de los animales Yenney Caballero, quien declaró en Facebook sentirse profundamente decepcionada por lo ocurrido.

“Me siento indignada. Es una falta de respeto a la comunidad animalista. Menos de tres horas de detención y este sujeto fue liberado, con todas las evidencias de sus atroces actos”, dijo.

La activista también señaló que existen pruebas audiovisuales que muestran al acusado intentando evitar ser grabado, consciente de lo que ocultaba: “Se ve claramente cómo viven los animales que encierra. ¿Qué más están esperando? ¿Que este psicópata cometa abuso sexual en contra de un menor o una mujer?”.

Caballero cuestionó por qué, si las autoridades alegan problemas mentales, el agresor no ha sido trasladado a una institución especializada.

“Está probado que también es ladrón. Esa cabra que sacaron de su casa, ¿cómo la obtuvo? Los animales cuestan dinero y él no trabaja. Es evidente que es robada”, recalcó la enojada activista.

Según explicó, los vecinos pueden atestiguar que el individuo suele portar cuchillos y machetes por la calle: “Si no se retiran ciudadanos como este de las calles, ¿cuál seguridad tendrán nuestros animales, niños y personas?”.

La activista hizo un llamado urgente a reformar el actual Decreto-Ley de Bienestar Animal, exigiendo sanciones más severas: “Esta es nuestra causa. Pedimos un poco de respeto. Valoren lo que hacemos. ¿Es que acaso estamos pidiendo demasiado?”.

En su declaración, advirtió que un grupo de activistas está dispuesto a movilizarse hacia Cienfuegos si se repiten los hechos: “Yordenis estará vigilado. Resuelvan esta situación. Es la segunda vez que se denuncia el caso por los canales pertinentes con pruebas y no hacen nada. Pedimos justicia. ¿Cuántos animales más van a seguir muriendo?”.

Desde el perfil de Facebook de Rosa Martínez, una de las personas que ha denunciado el caso desde sus inicios, también se expresó preocupación por la liberación del acusado y por el peligro que representa.

“Este tipo lo liberaron muy fácil. Ahora el perro que esté perdido está allí, y no es mentira ni cizaña. Es así, porque es ilógico que no aparezcan, con la fuerza que tienen las redes sociales”, enfatizó.

Martínez cuestionó los argumentos de supuesta enfermedad mental utilizados para justificar la falta de acción contra el agresor: “Estos individuos no son locos. Los locos no saben lo que hacen porque no razonan. Este es un tipo que cada día va a agravar su comportamiento hasta que secuestre a una niña o un niño. Él tuvo incidentes de eso hace muchos años, cuando toqueteaba a menores que él”.

La activista advirtió del riesgo de que, ante la inacción institucional, alguien decida tomar la justicia por su cuenta: “Hasta que un día alguien haga justicia por sus propias manos y le ponga fin a esta fea historia.”

Pese a la impunidad actual, destacó la fortaleza de la comunidad animalista: “Somos juntos invencibles. Y no porque lo liberaran está libre, porque están los ojos de todos, la boca y las manos también, para estar pendientes y rescatar a los infelices animales que estén bajo su abuso”.

Martínez recordó que la lucha comenzó hace tres años y que no piensan detenerse: “Esta historia empezó hace tres años y vamos a seguir luchando con la misma fuerza. Aunque no lo crean, ya tenemos el logro de que todos lo saben, y saben el peligro que este tipo significa. Por tanto, hay que seguir haciendo fuerza para que un día, como dice el refrán, ‘tanto va el cántaro a la fuente, hasta que se rompe’”.

Concluyó con un nuevo llamado de alerta: “Este tipo es un peligro. Eso lo analizan todas las personas. Ya el perro perdido, búsquenlo ahí, y prepárense los que lo tienen cerca para males mayores. Y eso sí, nunca detenerse en la lucha”.

