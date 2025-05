Influencer y activista Carlos Eduardo Espina acepta pagar $50 mil por un debate con Otaola

El comunicador social y activista por la migración, Carlos Eduardo Espina, aceptó pagar 50 mil dólares por un debate con el influencer cubano Alexander Otaola, en medio de una disputa en la que se enfrascaron los dos desde días atrás.

"Ahora resulta que Alexander Otaola quiere que yo le pague 50 mil dólares para que él acepte hacer un debate conmigo", anunció este viernes Espina, luego de que Otaola dijera que sus seguidores sugirieron el debate.

"Ellos quieren que tú debatas conmigo, son 50 mil dólares. Yo te invito al mañanero y tú vienes y ahí debatimos. ¿Cuántas horas, dos? Dos horas debatimos", había dicho el cubano.

Espina, que opinó que Otaola es un "barril sin fondo", aceptó el reto, pero advirtió que no le daría nada. En cambio, pidió al exiliado cubano ofrecer el nombre de alguna organización o fundación o grupo de personas que ayudan al pueblo cubano, a aquellos encarcelados por la dictadura.

"Yo le daré 50 mil dólares directamente a esas personas, a esa fundación, organización, lo que tú quieras", afirmó Espina. "Esto para que salga algo positivo a raíz de todo lo que se ha formado entre tú y yo. Y me imagino que tú como supuestamente eres un líder del exilio cubano y que te importa tu pueblo, pues aceptarás este trato".

Días atrás, en medio de afirmaciones en sus respectivos programas, Otaola arremetió contra Espina luego de que este último afirmara que el cubano no representaba a los de su propia comunidad y criticara la política migratoria de Donald Trump.

Fue entonces que Otaola se lanzó contra el uruguayo y le dijo que solo lo seguían "idiotas" y "subnormales" que repetían, al igual que Espina, que "Trump es malo": "Hay gente que te hace ese coro, los resentidos, los abortistas, los fracasados, los vagos, los que viven de las ayudas, todas esa gente es la que te sigue a ti. A mí no, a mí me sigue gente próspera, a mí me sigue gente que hace inversiones".

En su respuesta, Espina le señaló que no solo lo había ofendido a él, sino a la comunidad de más de 15 millones de personas que lo sigue.

En esa ocasión, aprovechó para destacar que Otaola no llega a ese número de audiencia: "Hasta me atrevo a decir que ese es el dolor que tú tienes, que en unos pocos años yo te he rebasado y dado mil vueltas, y logrado cosas que tú jamás vas a lograr en tu vida."

"La gente sabe diferenciar entre un charlatán embustero que solo sirve para el chisme, y una persona preparada y capacitada que aporta algo positivo a la sociedad. Y es por eso que a ti no te quieren ni en tu propia ciudad, y a mí, mientras tanto, me reciben y me reconocen en todas partes", dijo contundentemente Espina.

El pasado mes, Alex Otaola también criticó al youtuber mexicano Luisito Comunica porque considera que no muestra la realidad del pueblo cubano en el video a raíz de su viaje a la Isla y lo acusa de colaborar con la dictadura cubana al evitar retratar las condiciones de vida.

También sugirió que Luisito podría estar siendo chantajeado por la Seguridad del Estado cubano.

Otaola ha lanzado una campaña en redes sociales para que Luisito Comunica “cuente la verdad” sobre la situación en Cuba. Ha instado a sus seguidores a usar el hashtag #CubaEsUnaDictadura para presionar al youtuber a reflejar la realidad de la isla.

