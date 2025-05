Director de policlínico de Centro Habana afirma que 5 mil CUP es un salario "decoroso"

Gilberto Castaño Martínez, director de Policlínico Luis Galván, de Centro Habana, afirmó en un video del youtuber español Juan Dalmau que su salario de 5,560 pesos cubanos era "decoroso".

El directivo cubano, identificado en el perfil de Facebook de "La Tijera", aseguró a Dalmau que ser médico "está bien visto" en Cuba y es "un buen trabajo".

"El salario básico es 5,560 pesos, pero aumenta mucho más todavía, con las nuevas medidas económicas, que se pagan condiciones especiales, la nocturnidad, cuando el médico está en su servicio de guardia", espetó Castaño.

Su afirmación no quedó ahí, pues pasó a calificar de "decoroso" el salario recibido, cuando la inflación en Cuba va en ascenso y ese estipendio no alcanza para la alimentación de una persona.

"Es un salario decoroso. Igual que el de la enfermera. De los sectores mejores pagados", espetó al galeno.

En su explicación a Dalmau, que filmó el interior del policlínico y del Hospital Calixto García, Castaño argumentó que un médico puede ganar hasta 30,000 pesos: "No es el mismo salario de un médico de atención primaria, que somos nosotros, que un médico de atención secundaria. El médico de atención secundaria gana un poquitico más".

El especialista, tratando de enmascarar la crisis del sector, defendió su profesión y admitió tener las "cositas" para trabajar, pero agregó que aceptaban ayuda con los insumos.

"Nosotros tenemos materiales de cura, tenemos medicamentos. Siempre una ayuda, un apoyo nunca está de más, pero bueno, nosotros tenemos aquí las cositas para poder trabajar", dijo el galeno al youtuber.

Sin embargo, el español explicó que al entrevistar al médico, las enfermeras, al lado suyo, negaban lo que este decía.

"Cuando he preguntado si tenía de todo, él me ha dicho que sí, pero de reojo, la que estaba al lado mío, la enfermera, me decía no, que no tenemos de todo. Pero bueno, dudo que tengan de todo, la verdad. No creo que esté todo a disposición del paciente", dijo.

¿Salario decoroso?

Hasta finales de 2024, un médico recién graduado ganaba 4,610 CUP mensuales, cifra que ascendía ligeramente a 5,060 CUP tras iniciar su residencia y a 5,560 CUP después de culminar la especialidad.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba publicó este año beneficios salariales dirigidos al personal del Sistema Nacional de Salud, con foco en especialidades críticas y servicios de atención prolongada.

Los incentivos incluyen un pago adicional de 100 pesos por hora por trabajar en horarios nocturnos y un pago por alto desempeño de 20 pesos por hora. Además, se otorga un coeficiente de interés económico social del 45 % sobre el salario escala a los asistentes de servicios de enfermería en determinadas instituciones.

Sin embargo, el sueldo de un médico, que podría llegar a más de 10,000 CUP, debería ser suficiente para garantizar una vida digna, pero apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentación en un país donde los precios han subido considerablemente en los últimos años.

