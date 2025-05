Youtuber español filma el interior del hospital Calixto García: "Es una pesadilla"

El youtuber español Juanjo Dalmau, conocido por su canal Viajando con Dalmau, ha mostrado en su canal impactantes imágenes de uno de los principales hospitales de la capital cubana, el Hospital Universitario "General Calixto García".

En un video subido a su plataforma este viernes, se observa el interior del nosocomio y las pésimas condiciones higiénicas de las salas de uno de los más relevantes hospitales cubanos.

"Dicen que antiguamente la sanidad cubana era un orgullo nacional. Hoy en día es una pesadilla", sentenció el español tras constatar el estado actual de la institución de salud.

El creador de contenido recorrió los pasillos, se asomó a las salas y cuartos de ingreso, y conversó con algunos médicos sobre las condiciones de trabajo, para concluir que el sitio está en decadencia.

Al entrevistar a un médico en el servicio de urgencias del policlínico contiguo al Calixto, de donde remiten los casos al hospital, el especialista afirmó tener las "cositas" para trabajar, pero admitió que aceptaban ayuda con los insumos.

"Nosotros tenemos materiales de cura, tenemos medicamentos. Siempre una ayuda, un apoyo nunca está de más, pero bueno, nosotros tenemos aquí las cositas para poder trabajar", dijo el galeno al youtuber.

Sin embargo, el español explicó que al entrevistar al médico, las enfermeras, al lado suyo, negaban lo que este decía.

"Cuando he preguntado si tenía de todo, él me ha dicho que sí, pero de reojo, la que estaba al lado mío, la enfermera, me decía no, que no tenemos de todo. Pero bueno, dudo que tengan de todo, la verdad. No creo que esté todo a disposición del paciente", dijo.

Habiendo preguntado a otra trabajadora, cuyo rostro fue pixelado para proteger su identidad, la mujer reconoció que tenían escasez de medicamentos, sobre todo para enfermedades graves.

"No hay morfina y muchos otros para enfermedades graves", dijo la trabajadora y argumentó que algunos fármacos llegan a través de donaciones, pero en la red de farmacia no existen. "Si no fuera por las donaciones, muchos pacientes no saldrían adelante."

Al entrar al Calixto García evidenció la suciedad de los pasillos y los baños. Sin agua en los lavamanos ni en los inodoros la podredumbre se apodera del lugar. "Los baños están asquerosos. Todo sucio. Mantenimiento cero", esgrimió.

"Sinceramente esto parece más un hospital de guerra. Colchones y camillas en mal estado. No hay techo ni puertas en los cuartos. Todos pueden ver al paciente de al lado. Y lo peor de todo, peligro de contagios", fue su apreciación.

En todas las instancias las condiciones son similares: en las salas de espera, los asientos están rotos; en las camas, los colchones y las sábanas están sucias. "Me comentan que en muchas camas hay chinches y ha provocado la muerte de algunos pacientes. Utilizan cartones para tirar la basura al suelo. Desde jeringuillas hasta mascarillas".

El asombro del youtuber aumentó cuando se percató de que no había duchas para los pacientes bañarse. "Lo que acabo de enseñar es un mínimo porcentaje de lo que está sufriendo el pueblo cubano con la sanidad".

El grupo humorístico cubano "Los Pichy Boys" agradeció a Dalmau por mostrar la realidad de Cuba y criticó al mexicano conocido como Luisito Comunica por no haber exhibido en su reciente visita a la isla la situación que atraviesa la población.

"¿Era difícil hacer esto Luisito Comunica? Bravo por Dalmau por mostrar la verdadera Realidad de Cuba y su gente. Eso sí es ser un creador de contenido sincero que muestra la verdad y no ocultarla como hizo el 'Bueno de Luis'", criticaron.

La pasada semana, Dalmau sacudió las redes sociales tras publicar un video grabado durante su visita a La Habana, en el que denunció el deterioro urbano, la acumulación de basura y la desatención institucional en zonas céntricas de la capital cubana.

“Bueno, pues aquí la música a toda leche, la gente feliz… pero esto parece que se vaya a caer, tío. La casa esta, todo está tan bestia, tan desolado... es que no sé dónde grabar”, comentó Dalmau mientras mostraba fachadas derruidas, calles plagadas de desechos y estructuras que, a su juicio, no parecen habitables. “Os lo repito: aquí vive gente. Esta es La Habana a día de hoy. Mirad la cantidad de mierda que hay aquí que no recogen”, añade con gesto de incredulidad.

Este material se enmarca en una serie de contenidos que Dalmau ha compartido sobre su experiencia en Cuba. Previamente, mostró su asombro ante el riesgo de derrumbe de muchas viviendas y la escasez alimentaria. “El gobierno no va a hacer nada por ellos”, dijo entonces tras recorrer casas agrietadas y sin servicios básicos.

