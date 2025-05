Empeora la salud de la madre del preso político José Gabriel Barrenechea

Vídeos relacionados:

La salud de Zoila Esther Chávez, la madre del preso político José Gabriel Barrenechea, empeoró este viernes.

La mujer de 84 años perdió el habla y presenta una respiración tenue, reportó el poeta y amigo de la familia Otilio Carvajal en Facebook.

“Mi querida Zoila ya no habla, su respiración es tenue, va a fallecer de un momento a otro. Yo tuve el privilegio de abrazarla hace poco tiempo; de besarle sus ojos humedecidos por el llanto”, dijo el también crítico literario.

Carvajal dijo sentir empatía por la situación de Barrenechea pues “cuando mi madre enfermó de cáncer y sin pensarlo dos veces lo dejé todo atrás para ver por última vez a mi vieja”.

Enferma de gravedad, Zoila Esther Chávez, de 84 años, enfrenta un estado crítico de desprotección desde la detención de su hijo.

Barrenechea, escritor y periodista independiente, fue arrestado en noviembre de 2024 por ejercer su derecho a la protesta en el contexto de la crisis energética que atraviesa Cuba.

Su encarcelamiento, considerado arbitrario por organismos defensores de derechos humanos, ha dejado sin cuidados adecuados a su madre, quien padece de cáncer y requiere atención constante.

A mediados de abril, Zoila, muy enferma y sola, envió un desgarrador mensaje por la liberación de su hijo. “A veces me siento mal, cierro la puerta porque tengo miedo, me acuesto y le pido a Dios y a la Virgen que me ayuden y me dejen amanecer, porque lo único que quiero es, antes de morirme, aunque sea estar un mes con mi hijo; lo que más ansío es verlo entrar por esa puerta”, confesó la mujer entre lágrimas.

En una declaración conjunta, organizaciones como Cuido60-Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Food Monitor Program, el citado Cubalex, Ciudadanía y Libertad, Fundación 4Métrica, Justicia 11J, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Civil Rights Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos han manifestado su profunda preocupación por la vulnerabilidad de la anciana.

