Termoeléctricas cubanas Guiteras y Felton pararán antes del verano

En medio de una de las crisis energéticas más agudas que ha vivido Cuba en los últimos años, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunciaron este miércoles que las termoeléctricas Antonio Guiteras (Matanzas) y Felton 1 (Holguín) deberán salir de servicio antes del verano, como parte de labores de mantenimiento urgentes para evitar averías mayores durante los meses de mayor demanda.

La información fue confirmada por Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Minem, quien aseguró que las intervenciones serán breves, con el objetivo de reducir riesgos técnicos, citó el diario oficialista Granma.

Lo más leído hoy:

No obstante, advirtió que la CTE Guiteras podría salir nuevamente de servicio a finales de año, esta vez para un mantenimiento capital, lo que podría comprometer aún más el ya frágil sistema eléctrico nacional.

Según datos oficiales, actualmente Cuba enfrenta apagones prolongados diarios con afectaciones que superan los 1 600 MW en horario pico, en medio de una situación marcada por la falta de combustible, un alto nivel de consumo y una capacidad de generación limitada.

La isla cuenta hoy con 1 993 MW de potencia instalada en termoeléctricas, pero se espera que en julio solo estén disponibles unos 1 120 MW, cifra que podría subir ligeramente en agosto.

Además, más de 17 millones de equipos electrodomésticos y motorizados fueron importados entre 2018 y 2024, lo que ha elevado sostenidamente la demanda eléctrica nacional. El fenómeno, combinado con las altas temperaturas y el deterioro de la infraestructura, ha provocado el colapso de transformadores eléctricos, como sucedió recientemente en La Habana, donde en un solo día colapsaron 10.

En paralelo a la crítica situación térmica, el Gobierno impulsa la instalación de energía solar fotovoltaica, aunque esta no sustituye, por sí sola, la potencia térmica perdida desde 2019.

Se prevé que para enero de 2026, estén en funcionamiento 51 parques solares con una potencia total de 1,115 MW. No obstante, los expertos advierten que la generación solar no es constante, depende del clima y no aporta estabilidad al sistema, por lo que se trabaja en soluciones híbridas con acumuladores y motores de generación distribuida.

El objetivo para este verano, según las autoridades, es reducir las afectaciones eléctricas a un promedio de 4 horas por cliente al día. Para lograrlo, se apuesta por incrementar la generación en 13 GWh diarios y mantener controlado el crecimiento del consumo.

Sin embargo, la salida de unidades clave como Guiteras y Felton genera incertidumbre entre la población cubana, ya golpeada por largos cortes eléctricos, la escasez de gas licuado para cocinar, y la creciente presión sobre las redes eléctricas.

Mientras tanto, continúa la rehabilitación de bloques térmicos como Felton 2, Mariel 7, Nuevitas 4 y Renté 4, aunque su recuperación total podría tardar hasta dos años y medio y requerirá una inversión superior a los 70 millones de dólares.

En un contexto de crisis energética, los cubanos se enfrentan a un verano desafiante con más apagones a la vista.

La parada inminente de las plantas Guiteras y Felton evidencia la urgencia de inversiones y reparaciones estructurales.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Energética en Cuba y el Mantenimiento de las Termoeléctricas