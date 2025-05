Youtuber español de visita en Cuba vive la odisea de comprar leche al querer ayudar a un padre cubano

El influencer español Juanjo Dalmau documentó durante su reciente visita a Cuba el duro periplo para comprar leche para un padre cubano que le pidió para su hija. El video muestra cómo Dalmau acompaña a un padre cubano en su búsqueda de una bolsa de leche para su hija, recorriendo varias tiendas de La Habana sin éxito.

"La leche está perdida, no existe", explica el padre, Darwin Valdés, tras recibir negativas consecutivas en diferentes establecimientos. Su comentario resume una situación crítica que atraviesa toda la isla.

Lo más leído hoy:

Después de visitar al menos cuatro tiendas, Dalmau logra comprar leche en polvo en una Mipyme particular, a un precio de 200 pesos cubanos por bolsa. "Muchas gracias por existir", agradece emocionado Valdés, al recibir el producto destinado a su hija pequeña.

El video de Dalmau se viralizó en redes sociales, generando reacciones de solidaridad y preocupación por la situación en Cuba. Algunos usuarios alertaron sobre posibles represalias contra Valdés por hablar públicamente de la crisis, mientras otros agradecieron al influencer por mostrar la realidad cotidiana que enfrenta la población.

La publicación del video provocó un amplio debate en redes sociales. Muchos usuarios expresaron solidaridad y agradecimiento al turista por mostrar la situación que enfrenta la isla: "Gracias por mostrar la realidad que vivimos por la dictadura comunista", "La realidad no se puede ocultar" y "Gracias por reflejar lo que pasa en Cuba". Otros mostraron preocupación por el cubano que aparece en el video, preguntándose: "¿No se meterá en problemas el señor por hablar de la situación de su país públicamente estando allá?" y advirtiendo que "en Cuba no se puede hablar mal del gobierno sin consecuencias". También surgieron fuertes críticas contra el sistema político, en mensajes como "Fuera los Castros del poder. No más dictadura en mi Cuba" y "Toda esta miseria tiene un solo nombre: comunismo". Algunos comentarios atribuyeron la crisis al embargo, aunque otros replicaron: "El problema no es el bloqueo, es el régimen". No faltaron voces más escépticas que cuestionaron la necesidad real del protagonista, señalando: "Ese señor tiene gafas, reloj, pendientes y mejor móvil que yo" y "A veces los que mejor se visten son los que más piden". Las reacciones reflejan la polarización existente en torno a la situación económica cubana y el debate constante sobre sus causas.

La odisea que documenta Dalmau no es un hecho aislado. Otros turistas también han reportado dificultades similares durante sus estancias en la isla. Una turista boliviana alertó sobre la falta de alumbrado público en zonas rurales de Viñales y Varadero, mientras que otra visitante española quedó impactada por el deterioro de las viviendas en La Habana.

La crisis de la leche en Cuba tiene antecedentes profundos. En abril, la empresa Río Zaza paralizó su producción debido a deudas millonarias, afectando directamente el suministro destinado a niños y embarazadas. En diciembre pasado, el Ministerio de Comercio Interior anunció la sustitución de la leche en polvo de la canasta básica por mezclas de chocolate y, en enero, implementó la distribución de sirope de cola como sustituto en varias provincias.

A inicios de este año, la leche reapareció en supermercados dolarizados como el de 3ra y 70 en La Habana, pero a precios prohibitivos para quienes no tienen acceso a divisas, profundizando aún más la desigualdad social. Según un informe reciente de UNICEF, alrededor del 9 % de los niños cubanos sufre pobreza alimentaria grave, resultado directo de esta crisis persistente.

Preguntas frecuentes sobre la crisis de abastecimiento en Cuba