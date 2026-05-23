¿EE.UU. podría desmantelar la Ley de Ajuste Cubano sin derogarla?

La abogada de inmigración Liudmila Marcelo advirtió este viernes que una nueva directiva del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podría vaciar de contenido práctico la Ley de Ajuste Cubano sin necesidad de derogarla formalmente, a través de lo que ella misma calificó como una «trampa» legal.

El jueves, USCIS publicó el memorando de política PM-602-0199, que endurece los criterios para ajustar estatus dentro de Estados Unidos y establece que los extranjeros que soliciten la residencia permanente deberán hacerlo mediante procesamiento consular en su país de origen, salvo en circunstancias extraordinarias.

Marcelo, entrevistada por la periodista Tania Costa, explicó que la medida apunta principalmente a personas que entraron con visas de turismo, estudiante o trabajo temporal y que luego buscaron ajustar estatus por matrimonio o hijos ciudadanos.

«En mi interpretación no aplica para la Ley de Ajuste Cubano, porque la Ley de Ajuste Cubano requiere que estés hasta un año y un día», afirmó la abogada.

La clave está en el requisito de presencia física

La Ley de Ajuste Cubano exige que el solicitante permanezca en territorio estadounidense durante un año y un día antes de poder pedir la residencia, lo que la diferencia estructuralmente de las visas temporales que apunta el memorando.

Sin embargo, Marcelo identificó el riesgo real. Si en algún momento se exigiera a los cubanos esperar ese año y un día fuera del país, el requisito se volvería imposible de cumplir.

«Si van a decir que se afecta también a las personas que van a hacer el ajuste cubano, entonces ya sí... díganme que el ajuste de estatus basado en la Ley de Ajuste Cubano pues ya terminó. Porque la esencia es no tener que regresar a Cuba para poder hacer el estatus aquí», advirtió.

Ante esa posibilidad, la abogada fue directa: «Si lo hacen así le pegaría un golpe a la Ley de Ajuste Cubano, pero ya te digo, yo lo saco de la ecuación. Yo lo saco totalmente de la ecuación porque entonces no te dejarían cumplir el requisito que la ley exige que tú cumplas».

Un caso especialmente grave, según Marcelo, es el de los cubanos con asilo pendiente a quienes USCIS ya estaría enviando a tramitar su proceso consular en Cuba, el mismo país del que huyeron.

«¿Cómo tú vas a mandar a una persona que tiene un asilo pendiente a tener un proceso consular al país en el cual ellos tienen un asilo pendiente porque tienen miedo de regresar? Pero sí está pasando», denunció.

La abogada también señaló el alcance humano de la parálisis en los trámites que está afectando a muchísimas personas. «Tengo clientes esperando que les mandamos su paquete desde el año pasado, desde enero, para el ajuste de estatus».

Esta nueva directiva llega en un contexto de colapso histórico en las aprobaciones de residencia para cubanos: de más de 10,984 aprobaciones mensuales en febrero de 2025 a apenas 15 en enero de 2026, una caída del 99,8% según el Instituto Cato.

En paralelo, las detenciones de ICE a migrantes cubanos aumentaron un 463% en el mismo período, superando los 1,000 arrestos mensuales.

Marcelo calificó la interpretación legal de USCIS como incorrecta y anticipó consecuencias judiciales: «Están haciendo un análisis de la ley incorrecto, lo cual me hace pensar que como siempre van a haber demandas y las demandas entonces van a estar a nuestro favor».