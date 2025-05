Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok el contenido de la caja de alimentos que le envía cada mes a su hijo en la isla, y desató una ola de comentarios a favor y en contra. En el video, que ha circulado ampliamente en redes, muestra una selección de productos que compra principalmente en Costco.

“Una vez al mes le mando a mi niño en Cuba una caja de comida”, dice la usuaria @saylin4020 mientras sostiene un pomo de mayonesa Hellmann’s. También enseña papas fritas, muffins, galletas Oreo, frascos pequeños de Nutella, queso y otros dulces. “Les voy a enseñar lo que le mando en Costco, que siento que es donde me da más resultado”, añade.

El gesto fue aplaudido por muchas personas que resaltaron el esfuerzo que implica para una madre migrante sostener a su hijo desde la distancia. En medio de la crisis económica en Cuba, productos como los que ella muestra son inalcanzables para gran parte de la población. “Un dulce para un niño en Cuba es un lujo que no se puede permitir. Que se lo mandes está súper bien”, opinó un usuario.

Sin embargo, no todos lo vieron con buenos ojos. Varios comentarios criticaron el tipo de alimentos enviados, señalando que se trataba de “chucherías” y “azúcar procesada” poco adecuada para un niño. “Eso no es comida”, “solo son productos llenos de colorantes” o “puras calorías vacías”, fueron algunas de las frases más repetidas.

La madre respondió con sinceridad a quienes la atacaron: “No, no llena el vacío, pero si yo no hubiera venido, mi hijo no tendría futuro, y si Dios lo permite, este año estará conmigo. A veces ese es el precio de emigrar”. Sobre las críticas al contenido del paquete, fue clara: “Cuando yo lo mando es porque puedo y no me pesa gastar, ya que es para mi hijo. Eso no es lo único que él come”.

Su video terminó visibilizando no solo una historia personal, sino una realidad compartida por miles de madres cubanas que desde el exilio intentan garantizar algo de bienestar a sus hijos, aunque sea a través de una caja con dulces y galletas.

