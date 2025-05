Promesa de solución a los apagones en tres años provoca indignación entre cubanos: “Quizás quede alguien vivo”

Las recientes declaraciones del régimen cubano sobre la recuperación del sistema eléctrico nacional en un plazo de tres años han desatado una ola de indignación entre ciudadanos dentro y fuera de la isla, quienes expresaron su frustración y escepticismo ante lo que consideran otra promesa vacía.

Los comentarios a una publicación de CiberCuba sobre el tema, evidencian el hartazgo acumulado por la población. Una usuaria lamentó: “En tres años no queda un cubano con salud mental. No importa que esté físicamente presente, ya no hay cerebro.”

Otra persona expresó su desesperanza: “En tres años no quedará vida humana en este país. Sin economía, con escasez de alimentos, sin agua... Mejor que se vayan. Queremos vivir y darle vida a nuestros hijos y nietos. ¡Basta ya de abusos, haciéndonos callar y viviendo en esta miseria y oscuridad!”

La falta de credibilidad en las promesas oficiales es otro punto recurrente: “No son capaces de garantizar dos libras de arroz de un mes para otro, ¿van a garantizar electricidad?”.

Algunos comentarios fueron extremadamente pesimistas o de un "realismo duro de comprender": “En tres años estamos muertos. Solo quedarán ellos, los barrigones. Para ellos sí hay de todo. Vamos a ver quién va a trabajar para ellos; los demás seremos cadáveres. Cuba está muy triste, oscura y llena de mosquitos.”

Otros cubanos cuestionan la gestión del gobierno y piden cambios inmediatos: “No queremos más mentiras, queremos hechos y soluciones. No hay quien aguante tres años más en esta situación. Las personas se están muriendo a montones y los niños están sufriendo. Necesitamos una cabeza pensante que dé soluciones, no que nos dé esperanzas falsas.”

“Si en 65 años no lo han hecho, en tres años no lo van a hacer”, añadió otro internauta.

¿Cómo piensa el régimen resolver el problema de los apagones?

Durante una emisión del programa oficialista Mesa Redonda, el director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López Valdés, presentó un plan que contempla la recuperación de 500 megawatts (MW) de capacidad en los próximos tres años.

El proyecto se basa en generación térmica con combustibles nacionales y fuentes renovables, y forma parte de una estrategia para reducir la dependencia del combustible importado.

El funcionario señaló que en 2030, el 24 % de la electricidad provendrá de fuentes renovables como la solar fotovoltaica, la eólica, la biomasa y la bioeléctrica.

Como obra clave se mencionó la reconstrucción de la unidad 1 de la termoeléctrica de Felton, de 250 MW, afectada por un incendio. Esta será acompañada por una segunda unidad de igual capacidad. Además, se realizan labores de mantenimiento en otras plantas fundamentales como Renté, Nuevitas y Mariel.

Mientras se cumple el plazo propuesto, a la población se le pide que soporte los apagones prolongados con paciencia, porque no hay señales de mejora a corto plazo.

Díaz-Canel insiste en que “no es imposible” superar la crisis

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó a la crítica situación reafirmando en la red social X que, si bien el sistema eléctrico se encuentra en estado "grave", su recuperación "no es imposible".

Atribuyó la demora a la complejidad del proceso y al embargo estadounidense, repitiendo el discurso oficial que evita reconocer el colapso estructural del sistema energético tras décadas de desinversión.

“Sí, la situación del sistema eléctrico es grave, pero no imposible de superar. Aunque su recuperación tome un tiempo aún, por su complejidad y el efecto del cerco que impone EE.UU. para el acceso a los recursos, se trabaja duro y lo lograremos”, escribió.

