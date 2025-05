Cubana en Matanzas muestra la realidad de las calles: "Cada día más sucias y los basureros desbordados"

Una cubana identificada como @briana_matancera en la red social TikTok denunció la crítica situación de insalubridad que enfrentan los vecinos de su comunidad, mostrando calles llenas de basura, fosas desbordadas y un basurero colapsado justo al lado de una escuela. En el video, grabado en plena vía pública, la joven explica que la acumulación de desechos ha alcanzado niveles alarmantes y que los Servicios Comunales no han hecho nada para resolverlo. “Así se miran las calles de Cuba en la actualidad, cada día más sucias, y los basureros desbordados, que da hasta pena”, lamenta, visiblemente indignada.

La situación, según describe, no solo genera olores insoportables y proliferación de vectores, sino que también representa un riesgo real para la salud de los niños que asisten a la escuela cercana. A falta de respuestas institucionales, han sido los propios residentes quienes, por iniciativa propia, se organizaron para limpiar el área, conscientes de lo que puede implicar enfermarse en un país sin medicamentos ni condiciones hospitalarias mínimas: “Tenemos que preservar nuestra salud porque, contra que en los hospitales no hay ni medicina, no nos podemos dar el lujo de enfermarnos”

La denuncia provocó una ola de reacciones en redes sociales, con mensajes de preocupación, solidaridad y duras críticas hacia el Gobierno cubano. “No puedo ver más estas cosas porque se me parte el alma pensar que allí hay seres humanos”, escribió una usuaria. Otros señalaron que el problema responde a la falta de recursos, como camiones recolectores o combustible, pero la mayoría responsabiliza directamente a la inacción estatal. “Ni siquiera se dignan en prestarles un servicio que es su deber hacerlo. Lamentable situación”, comentó otra internauta, mientras algunos cuestionaban la existencia misma de un sistema de gestión de residuos en la isla.

Este testimonio se suma a una larga cadena de denuncias públicas sobre la crisis de la basura en Cuba. La locutora Laritza Camacho alertó recientemente sobre el impacto sanitario y ecológico del problema, calificando de “lomas de basura” los montones que se acumulan sin control, y propuso soluciones desde el emprendimiento y la participación ciudadana. En Matanzas, una joven madre mostró en redes cómo las moscas y los mosquitos invaden las casas cercanas a un vertedero crónico. En Santiago de Cuba, el antiguo Hotel Venus fue convertido en basurero por falta de gestión estatal, en medio del abandono del patrimonio arquitectónico. Y en el Vedado, La Habana, residentes han denunciado la proliferación de focos insalubres incluso cerca del Instituto de Hematología e Inmunología, lo que ha generado plagas de roedores y preocupación por una posible crisis sanitaria mayor.

La acumulación de desechos en zonas residenciales y céntricas, como también alertaron vecinos del Vedado de cara a la temporada ciclónica, se ha vuelto una amenaza constante. Mientras tanto, los ciudadanos continúan asumiendo responsabilidades que no les corresponden para protegerse del deterioro urbano y del impacto directo sobre su salud y la de sus familias.